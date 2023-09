Vorschau: Foamstars – Square Enix’s Antwort auf Splatoon? (gamescom 2023)

Wenn man Foamstars, den neuen Fun-Shooter von Square Enix, das erste mal sieht und es beschreiben müsste, dann würde man wohl so etwas wie „Die Antwort auf Splatoon“ sagen. Wir haben es sogar in die Überschrift gepackt. Aber haben wir hier wirklich nur eine Kopie von Splatoon oder verdient sich Foamstars ein Alleinstellungsrecht? Dieser Frage sind wir bei ein paar Proberunden auf den Grund gegangen.

Schaum statt Tinte

Um den Vergleich zu ziehen, wollen wir uns doch mal kurz an die Kernpunkte von Splatoon erinnern. Gespielt wird in Teams mit 4 Mitgliedern und das Ziel ist es, seine Teamfarbe in Form von Tinte auf dem Spielfeld zu verteilen und somit den größten Anteil der Karte für sein eigenes Team einzufärben. Natürlich kann man die Gegner*innen dabei abschießen, dies hat aber keine Auswirkungen auf das Ergebnis, es zählt nur die eingefärbte Karte. Kommen wir also nun zu Foamstars. Auch hier spielen wir in viererTeams, allerdings verschießen wir hier keine Tinte, sondern Schaum. Und die besondere Eigenschaft von Schaum ist ja, dass er sich immer weiter in die Höhe stapelt. Und so können wir auf diesem Schaum surfen und entweder einen Höhenvorteil erhaschen oder uns Schutzwälle hochziehen. Auch das Endziel ist, zumindest im „Smash the Star“-Modus, den wir ausprobieren konnten, anders. Es zählt tatsächlich, seine Gegner*innen abzuschießen. Allerdings erhält man dafür alleine noch keinen Punkt, einen eingeschäumten Charakter müssen wir erst noch rammen, damit es auf der Punktetafel gewertet wird. Hat man dies sieben mal geschafft, wird der Star Player des Gegnerteams erkoren, den man dann ebenfalls besiegen muss. Schafft man auch dies, hat man die Runde für sich entschieden.

Eine bunte Schaumparty in Foamstars

Foamstars sprüht nur so über (Wortwitz eventuell beabsichtigt) voller Farbfrohheit und Charme. Es präsentiert sich glitzernd und bunt und zielt mit seiner hippen Art durchaus etwas auf die aktuelleren Generationen ab. Die Figuren haben einen sehr von Anime inspirierten Look und wurden alle individuell anhand ihrer Charaktereigenschaften designed. Auch im Gefecht warten sie mit abwechslungsreichen Fähigkeiten auf. Dabei gibt es vier Klassen, in denen die jeweiligen Figuren jeder alle noch einmal ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Wie bei wohl jedem kompetitiven Shooter ist es hier die Aufgabe der Spieler*innen, herauszufinden, welcher Charakter einem am besten liegt. Wollt ihr schnell nach vorne stürmen und eine Menge Schaum versprühen, um eurem Team die Fortbewegung zu erleichtern? Oder Bleibt ihr lieber etwas zurück und schießt die Gegner*innen aus der Entfernung ab. Oder liegt eure Stärke mehr in Bewegungsfähigkeiten, so dass ihr schnell euren Mitstreiter*innen helfen könnt? Eingeschäumte Teammitglieder können nämlich gerettet werden. Teamwork spielt auch in Foamstars eine große Rolle, das ist natürlich selbstredend in einem TEAMshooter.

In Foamstars ist immer viel los

Eine Runde Foamstars ist, das können wir bereits nach kurzer Anspielzeit sagen, sehr chaotisch. Überall fliegen die Fetzen, eingeschäumte Teammitglieder wollen gerettet werden, Spezialattacken wie Schaumgranaten oder autonome Schaumroboter werden abgefeuert, Übersicht gibt es da zu Beginn erst mal nicht viel. Aber man gewöhnt sich an dieses Chaos und dann überwiegt einfach der Spielspaß. Wir haben jetzt nur einen Spielmodus im kompetitiven Bereich gesehen, es soll noch weitere Modi geben und auch ein Einzelspielermodus mit Story, ebenfalls ähnlich wie in Splatoon, ist geplant. Aktuell können wir also nur sagen, dass der „Smash the Star“-Modus für eine spaßige Zeit verantwortlich war.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Splatoon 3 - [Nintendo Switch] Erlebe spannende 4-gegen-4-Farbschlachten und miss dich in den verschiedensten Arenen mit Familie, Freunden oder Spielern auf der ganzen Welt.

Neue Moves - Mit einem Starter schraubst du dich gekonnt in die Luft, mit einer Tintenfischrolle rettest du dich, wenn du in der Patsche sitzt, und mit einem Wandsprung flutschst du tintenbekleckstes Mauerwerk hoch und springst oben weiter!

Neue Waffen - Mit neuen und modifizierten Waffen und Spezialwaffen kannst du allerhand ausrichten. Wie wäre es zum Beispiel mit dem bogenartigen Tri-Stringer oder dem rollenden Krabbenpanzer? Auf alle Waffen aus früheren Spielen kannst du natürlich auch zurückgreifen!

Kooperativer Mehrspielermodus - In Salmon Run kehren die Salmoniden zurück und halten so manche Überraschung für die Inklinge und Oktolinge bereit! Werft mit Eiern, um leichter die Oberhand gegen neue Bosse, inklusive megafiesen Ober-Salmoniden.

Im Story-Modus von Splatoon 3 ziehst du als Nr. 3 in den Kampf gegen die bösartige Oktarianer-Armee an der Seite der neuen Aquamarine. Entdecke die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindung zur „Rückkehr der Mammalianer“!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.