Final Fantasy – Enttäuschende Verkaufszahlen schließen zukünftige PS5-Exclusives aus

Mit Final Fantasy 16 und Final Fantasy 7: Rebirth haben Fans zuletzt zwei große Ableger aus dem Franchise spendiert bekommen. Die zwei großen Releases kamen jedoch an den Kassen nicht so gut an, wie von Square Enix erhofft. Der Publisher äußerte sich zu den Verkaufszahlen und ließ Enttäuschung durchblicken.

Jüngste Releases mit enttäuschenden Verkaufszahlen

Im Mai gab es interne Ergebnis-Reviews, in denen die Verkaufszahlen der neueren Spiele besprochen wurden. Die Auswertung wurde jedoch erst jetzt öffentlich. Demnach haben sich Final Fantasy 16, Final Fantasy 7: Rebirth, aber auch Foamstars unter den Erwartungen verkauft. Verkaufte Einheiten und Umsatz waren nicht so hoch, wie erhofft. Dabei nannte Square Enix jedoch keine Zahlen. Alle Spiele erschienen zum Launch exklusiv für die Playstation 5. Doch solche Exklusivpartnerschaften wolle man zukünftig nicht mehr abschließen. Stattdessen wolle man die Titel auf mehrere Systeme veröffentlichen. Unter anderem sei eine große Offensive geplant, bei der man Final Fantasy Games auch für Xbox bringen wolle. Zuletzt machte man mit Final Fantasy 14: Online einen großen Schritt. Generell wolle man zukünftige, aber auch bereits veröffentlichte Titel in die Multiplattformstrategie mit einbeziehen.

Final Fantasy demnächst auch für PC und Xbox?

Während Final Fantasy 16 kürzlich auch für den PC erschien, sei angeblich auch ein Release für Xbox Series geplant. Offiziell wurde dies jedoch noch nicht von Square Enix verkündet. Infos zu Final Fantasy 7: Rebirth gibt es derweil nicht. Nachdem bereits das FF 7 Remake schon für PC erschien, könnte auch der Nachfolger auf Steam folgen. Unklar ist die Situation rund um Xbox. Wahrscheinlich gibt es hier bindende Exklusivverträge, die einen Release verhindern. Das Multiplayerspiel Foamstars hingegen wechselt komplett das Vertriebsmodell und wird nun ein Free 2 Play Titel. Ab dem 4. Oktober kann der Titel kostenlos heruntergeladen werden, anstatt für die zuvor veranschlagten 29,99€. Demnach wird das Modell der Konsolenexklusivität für Square Enix wohl ad acta gelegt. Spannend wird sein, wie weit die Multiplattformstrategie zukünftig konkret aussehen wird und welche Titel noch für Xbox, PC oder auch die Switch 2 erscheinen werden.

Quelle: Square Enix, XboxDynasty

Bild 2024 © Square Enix