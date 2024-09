Nintendo Switch – Drei neue Sets für den Herbst sind heute in Europa erschienen

Es gibt drei neue Nintendo Switch Bundles. Auf den Konsolen sind entweder Animal Crossing: New Horizons oder Switch Sports vorinstalliert. Des weiteren enthalten die drei Bundles eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.

Neue Animal Crossing und Switch Sports-Bundles für die Nintendo Switch

Zwei der neuen Bundles sind für Fans von Animal Crossings: New Horizons, eines für Switch Sports-Liebhaber*innen.

Die beiden Switch Lite-Bundles mit Animal Crossing: New Horizons sind in zwei verschiedenen Farben erhältlich: die Melinda-Edition in Koralle und die Nepp-und-Schlepp-Edition in Türkis. Mit den Konsolen, deren Design vom Spiel inspiriert ist, können die Spieler*innen ihr persönliches Inselparadies überallhin mitnehmen. Passend dazu sind im My Nintendo Store ab heute neue Merchandise-Artikel für Animal Crossing: New Horizons zu haben: ein T-Shirt für Erwachsene und Kinder, das Tom Nook sowie Nepp und Schlepp zeigt, ein Karabinerhaken-Schlüsselanhänger und ein Ordner im A4-Format. Im My Nintendo Store sind die Melinda-Edition und Nepp-und-Schlepp-Edition zudem auch mit Karabinerhaken-Schlüsselring erhältlich.

Das dritte Set umfasst eine Switch-Konsole, das vorinstallierte Spiel Switch Sports sowie Joy-Con in Neon-Blau und Neon-Rot, einen Beingurt und ebenfalls eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Im jüngsten Teil der Wii Sports-Reihe bringen acht Sportarten die Spieler*innen buchstäblich in Bewegung: Volleyball, Badminton, Bowling, Gold, Basketball, Tennis, Chanbara und Fußball.

Allen drei Sets liegt zudem eine Jahresmitgliedschaft für Nintendo Switch Online bei. Damit erhalten die Spieler:innen Zugang zu zahlreichen Vorteilen, darunter Online-Spiel für unterstützte Nintendo Switch-Titel, die Nutzung der Speicherdaten-Cloud, Probespiele, exklusive Angebote und Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung von NES,- Super NES- und Game Boy-Spielen.

Quelle: Pressemitteilung

Nintendo Switch-Konsole (OLED-Modell) Weiß Mit Nintendo Switch - OLED-Model kannst du deine Lieblingsspiele auf einem 7-Zoll-OLED-Bildschirm in intensiven Farben spielen, wann, wo und mit wem du willst.

Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit schmalerer Einfassung. Die intensiven Farben des Bildschirms und sein hoher Kontrast liefern ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tisch-Modus – egal, ob du mit atemberaubender Geschwindigkeit Rennen fährst oder Gegner in die Flucht schlägst

Klappe den Aufsteller heraus, reiche einem anderen Spieler einen Controller, blickt gemeinsam auf den Bildschirm und spielt gegen- oder miteinander, wann und wo ihr wollt. Stelle den breiten verstellbaren Aufsteller so auf, dass du mit deinem gewünschten Betrachtungswinkel ein angenehmes Spielerlebnis im Tisch-Modus hast. Stelle den breiten verstellbaren Aufsteller von Nintendo Switch (OLED-Modell) so auf, dass du mit deinem gewünschten Betrachtungswinkel ein angenehmes Spielerlebnis im Tisch-Modus hast

Die Station für Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über zwei USB-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss zur Verbindung mit einem Fernseher und einen neuen LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung im TV-Modus

Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über 64 GB internen Speicherplatz. Der vorhandene Speicherplatz kann mit einer kompatiblen microSD Card (separat erhältlich) erweitert werden. Lade deine Lieblingsspiele herunter und spiele sie, wann und wo du willst

