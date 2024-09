Palworld – Nintendo & The Pokémon Company reichen Klage ein

Bereits vor Release von Palworld gab es, aufgrund des Designs der Pals, zahlreiche Analogien mit den den berühmten Pokémon. Die Wesen in Palworld erinnern teils verblüffend an Pokémon, was schnell auch The Pokémon Company und Nintendo auf den Plan gerufen hat. Nun reichten diese Klage ein, wegen Verletzung mehrerer Patente.

Sind die Designs in Palworld geklaut?

Palworld war ein riesiger Erfolg und verkaufte sich binnen weniger Tage millionenfach. Nicht nur der Erfolg, sondern insbesondere das Design der Pals kann The Pokémon Company und Nintendo nicht gefallen haben. Viele Wesen erinnerten stark an Pokémon, teils konnten Fans ausmachen, dass ganze Körperpartien übernommen wurden. Da das Studio hinter Palworld nie einen großen Hehl daraus gemacht auch Künstliche Intelligenz zu nutzen. Daraus entstand schnell der Verdacht, man habe KI zur Erstellung der Wesen verwendet, unter Nutzung der Pokémon-Designs. Nun reichten die beiden Parteien Klage gegen die Palworld-Entwickler Pocketpair ein. Man habe gleich mehrere Patente verletzt. Man betonte die Eigentumsrechte schützen und damit Maßnahmen gegen die Verletzung dieser durchführen zu wollen.

Das Studio bezieht Stellung

Die Antwort von Pocketpair folgte kurz darauf. Natürlich darf sich das Studio nicht zum rechtlichen Prozess näher äußern. Jedoch machte man deutlich, dass man als kleines, japanisches Studio immer das Ziel hatte Spaß mittels der eigenen Spiele zu bringen. Davon lasse man auch weiterhin nicht ab. Man wolle natürlich auch Palworld weiterhin besser machen, allerdings hindere die Klage nun alle weiteren Prozesse, da man sich nun mit vielen Dingen beschäftigen müsse, die nichts mit der eigentlichen Entwicklung zu tun hätten. Außerdem wolle man sich als Indie-Studio auch für andere Indie-Studios stark machen, die kreative Visionen in die Tat umsetzen wollen. Ein klares Bekenntnis, dass man keine KI zur Erstellung der Pals verwendet habe, war dies allerdings auch nicht. Da der Prozess sicherlich viele Monate andauern wird, dürfen wir über die weiteren Entwicklungen in diesem und nächsten Jahr sehr gespannt sein.

