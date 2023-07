Bis zur Glotze – Das ultimative Ranking der Pokémon-Hauptspielreihe: Mit Komplexikon | Folge 121

Wie würde eigentlich ein Ranking aller Pokémon Games der Hauptreihe aussehen? Genau das haben wir uns auch gefragt und haben uns daran versucht es zu beantworten. Damit unser Ranking auch offizielle Anerkennung findet, haben wir Lea Irion, auch bekannt als Komplexikon, für diese ganz besondere Folge eingeladen.

Lea Irion kennt man im Netz auch unter dem Namen Komplexikon. Die freie Videospiel-Journalistin berichtet zwar natürlich auch über verschiedene Themen in der Videospielwelt, doch eine Sache beschäftigt sie besonders. Es sind die bekannten Taschenmonster, zu denen wir bereits Dutzende Spiele erhalten haben. Doch welches Spiel der Hauptreihe würde eigentlich welchen Platz in einer Rangliste verdienen? Zusammen mit Lea haben wir uns dieser Herausforderung gestellt und kann nun nach diesem Podcast behaupten: Wir haben nun ein allgemein gültiges Ranking, auf welches wir sogar ein klein wenig stolz sind!

Welcher Teil bei uns aber ganz unten landet, welcher ganz oben, welche Spiele es aufs Treppchen schaffen und welche irgendwo im Mittelfeld verschwinden, haben wir ausgiebig ausdiskutiert. Damit wünschen wir euch sehr viel Spaß und lasst uns doch auch gerne wissen, wie euer Ranking aussieht!

Moderation: Christian

Redaktion: Alex W.

Gästin: Lea Irion (Komplexikon)

