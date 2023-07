gamescom 2023 – Xbox & Bethesda bestätigen Teilnahme

Die Vorbereitungen zur gamescom 2023 nehmen Fahrt auf. Immer mehr Infos erreichen uns in den letzten Tagen und Wochen, so auch heute. Denn nachdem Ubisoft, Nintendo und Co. bereits ihre Teilnahme bestätigt haben, zogen nun auch Xbox & Bethesda nach.

Eine Konstante auf der gamescom 2023

Im vergangenen Jahr war Xbox der einzige Aussteller der drei großen Konsolenhersteller, der uns auf der gamescom beerte. Wenig überraschend kündigte man nun die erneute Teilnahme auf der Gaming Messe an. Als Xbox & Bethesda tritt die Gaming-Sparte von Microsoft auf und dürfte einiges zu präsentieren haben. Allen voran wird man sicherlich die Werbetrommel für den großen Launch von Starfield rühren, welcher im September bevorsteht. Auch Forza Motorsport dürfte anspielbar sein. Erfahrungsgemäß kooperiert Xbox auch oft mit Drittherstellern, um Spiele auf der Messe zu präsentieren und anspielbar zu machen. Das genaue Line-Up dürfte in den kommenden Tagen und Wochen vorgestellt werden. Die Messe findet vom 23. – 27. August in Köln statt. In unserem ultimativen Messe-Guide findet ihr alle relevanten Infos.

