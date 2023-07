Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 27.2023

Monatswechsel in der Releasevorschau. Wir starten in den Juli und somit auch in die zweite Jahreshälfte. Dieser Start verläuft aber verhältnismäßig ruhig, wir haben diese Woche lediglich ein paar neue Spiele für euch, unter denen sich aber sicher der ein oder andere Geheimtipp befinden dürfte. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Releases.

Die Releasevorschau startet in die zweite Jahreshälfte

Tails From Alteria (PC) – 3. Juli

Ein rundenbasiertes RPG mit einer Mischung aus handgezeichneten 2D-Figuren und animierten 3D-Modellen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

American Hero: Unrated Edition (PC) – 4. Juli

Ein damals für den Atari Jaguar entwickeltes FMV-Spiel, welches nie veröffentlicht wurde und nun, versehen mit einigen neuen Szenen, endlich das Licht der Welt erblicken soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Garlic (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 4. Juli

Ein retrolastiger, fordernder 2D-Platformer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Synapse (PS5) – 4. Juli

Ein VR-Shooter mit Telekinese-Fähigkeiten in einer Schwarz-Weiß-Welt, in welcher Farben lediglich durch den Einsatz eurer Fähigkeiten entstehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gimmick! Special Edition (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 6. Juli

Ein Revival des Platformer-Klassikers von Sunsoft aus dem Jahr 1992.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Necrosmith (PC, PS5, Switch) – 6. Juli

In diesem Spiel werdet ihr ein Nekromantiker und setzt eure Einheiten in eurem Labor aus den Körperteilen eurer erlegten Gegner zusammen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

New Heights: Realistic Climbing and Bouldering (PC) – 6. Juli

Der Name des Spiels ist Programm, hier geht es ausschließlich um das Erklimmen von Wänden und Gebirgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tad: The Lost Explorer, Craziest and Madness Edition (Switch) – 7. Juli

Ein 2,5D-Platformer basierend auf dem animierten Cartoonfilm, welcher wiederum stark von der Indiana Jones-Reihe inspiriert wurde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und das war auch schon die erste Releasevorschau der zweiten Jahreshälfte. Recht überschaubar, nicht wahr? Aber hey, vielleicht war unter diesen Titeln ja wirklich etwas für euch dabei, das würde ich euch gönnen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, vielleicht warten dann ja wieder ein paar mehr Spiele auf uns.

PlayStation® VR2 Horizon Call of the Mountain-Bundle Horizon Call of the Mountain: Erklimme gigantische Gipfel, besiege furchteinflößende Maschinen und entdecke eine versteckte Gefahr für die Welt von Horizon im PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain -Paket

PSVR2: Genieße atemberaubend lebendige 4K-HDR-Bilder1 in kompatiblen Spielen, ein großes 110º-Sichtfeld und hochmodernes grafisches Rendering – alles möglich durch die Leistung von PS5

Im Lieferumfang erhalten: VR-Headset, PlayStation VR2 Sense-Controller ,(L)/(R) mit befestigten Handgelenkschlaufen, USB-Kabel (zum Koppeln und Laden des Controllers), Stereokopfhörer, Drei Paar Ohrpolster, Druckerzeugnisse, PlayStation Store-Gutscheincode für Horizon Call of the Mountain2

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.