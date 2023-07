10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 1x ultron HAWK 4in1 Gaming-Set (ultron)

Mit dem ultron HAWK Gaming Kit – einem 4in1 Set aus Tastatur, Maus, Headset und Mousepad – bekommen Gamer alles, was sie zum Zocken benötigen. Somit eignet es sich perfekt für Einsteiger, die sich eine Grundausrüstung zulegen möchten.

Die Tastatur mit farbiger LED-Hintergrundbeleuchtung ist nicht nur ein Hingucker auf dem Gaming-Tisch, sondern sorgt auch für übersichtliches Zocken bis tief in die Nacht. Sie ist im deutschen QWERTZ-Layout gehalten, um Nutzern eine intuitive Bedienung und schnelle Chat-Eingabe zu bieten. Auch die Gaming-Maus ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Die hohe Empfindlichkeit mit einer Auflösung von 6.400 dpi sorgt in Kombination mit den guten Gleiteigenschaften des mitgelieferten Mousepads für blitzschnelle Spielzüge. Dabei bietet letzteres mit seiner Größe von 280 x 243 mm genügend Platz, um jegliche Aktionen auszuführen.

Wer Wert auf eine unkomplizierte Kommunikation mit seinen Mitspielern legt, und Andere nicht durch Spielgeräusche stören möchte, setzt auf ein gutes Headset. Das im Kit enthaltene Gaming-Headset bietet durch die eingebauten 40 mm Treiber einen Klang, der den Soundtrack und atmosphärische Untermalungen optimal wiedergibt. Über das Mikrofon, das Schall aus allen Richtungen gleichermaßen aufnimmt, lässt sich klar und deutlich kommunizieren, das zwei Meter lange Klinkenkabel bietet dabei genügend Bewegungsfreiheit.

Was gibt es zu gewinnen?

All-in-one für dich! Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: ultron Gewinner:in 01: 1x ultron HAWK 4in1 Gaming-Set Ultron Hawk Tastatur Maus Set Gaming 4 in 1 PC Pack Combo – RGB Hintergrundbeleuchtung Tastatur [QWERTZ DE Layout] und Maus [bis zu 6400 DPI], Gaming Headset & Mauspad - für PC, Xbox, PS4 Das ultron HAWK Kit ist ein 4-in-1-Gaming-Paket: Es bietet eine Kombination aus kabelgebundenem anpassbarem LED Gaming Keyboard (QWERTZ) und Maus (800-6400 DPI), ein hochwertiges Stereo-Gaming-Headset mit Mikrofon und großem Mauspad

Alles was man für Gaming braucht: Egal ob zum PC-Spielen, Xbox-Spielen, PS4-Spielen oder für tägliche Computernutzung. Das Set ist ideal für alle Gamer, die eine vollständige Ausrüstung zu einem erschwinglichen Preis suchen

Kabelgebundenes Gaming-Headset: Bietet Stereoklang für tiefe Bässe und exakte Höhen, weiche Ohrpolster für längere Sessions, klappbares Mikrofon mit Lautstärkeregelung und eine mit vielen Systemen kompatible 3,5-mm-Audiobuchse

Bunte RGB LED Beleuchtung: Die farbenfrohe Rainbow LED-Hintergrundbeleuchtung bietet Ihnen eine hervorragende Atmosphäre für Gaming im Dunkeln. Die verschiedenen Beleuchtungsmodi können individuell angepasst werden

Große Kompatibilität und einfache Bedienung: Als Plug-and-Play-Geräte benötigen unsere Gaming-Tastatur und USB Maus keine Softwareunterstützung. Sie sind kompatibel mit Windows 95/98 / XP / 2000 / ME / VISTA / 7/8/10 und Mac OS. (Multimedia-Funktionen sind für Mac OS nicht verfügbar.) *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Was fehlt dir am meisten? Warum brauchst du das 4in1 Gaming-Set?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an ultron für die Bereitstellung der Preise.