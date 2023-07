Tron 3 – Das Comeback eines Franchise

Wer hätte es für möglich gehalten, dass es 2023 noch Neuigkeiten zu Tron 3 gibt? Das futuristische Disney Franchise begann 1982 und fand seine Fortsetzung im Jahre 2010. Das waren noch verrückte Zeiten für den weltweiten Konzern, verrückt genug damit eben nach 28 Jahren ein Sequel zu einem pop-kulturellen Klassiker zu veröffentlichen, der schon in den 80er Jahren weniger erfolgreich war. Ein Ähnliches Schicksal blüht der gesamten Reihe.

Kehrt das totgeglaubte Franchise mit Tron 3 zurück?

Die große neue Information mit der Tron 3 versucht zurück ins Scheinwerferlicht zu gelangen, beschränkt sich auf neue personale Entwicklungen. Evan Peters gesellt sich zu Jared Leto und wird eine der größeren Rollen im dritten Teil der Reihe übernehmen. Der Schauspieler konnte mit seinen Darbietungen als Quicksilver und Jeffrey Dahmer viele Zuschauer*innen begeistern, wobei bereits seit American Horror Story niemand wirklich an seiner Leistung zweifeln konnte. Fraglich ist natürlich, ob Fans noch so überzeugt sind von Jared Leto, welcher natürlich nicht die Hauptverantwortung an dem Morbius Debakel trägt, aber leider nicht wirklich mit seiner Perfomance gegenwirken konnte.

Die ersten zwei Teile des Franchise waren an den Kinokassen nicht der Erfolg den man sich erhofft hatte. Der Film von 1982 wurde zumindest ähnlich wie Bladerunner und andere 80er Jahre Film ein Filmkultur-Klassiker. Der Film von 2010 kam zu einer Zeit raus, als Disney weder Star Wars noch Marvel aquiriert hatte. Tron: Legacy sollte also die Sci-Fi Sparte bedienen, was nicht geklappt hat. Braucht Disney also einen weiteren Tron Teil? Wer weiß das zurückbringen fehlgeschlagener Reihen ist im Trend, vor allem an den 1980er wird sich stark bedient.

Quelle: Variety

Titelbild: © The Walt Disney Company