10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 1x PlayStation Gran Turismo-Paket mit GT7 (Sony PlayStation)

Gran Turismo 7 profitiert von 22 Jahren Erfahrung, um dir die besten Aspekte aus der Geschichte des Franchises zu bieten Von klassischen Fahrzeugen und Strecken bis hin zur Wiedereinführung des legendären GT Simulation Mode bringt GT 7 die besten Eigenschaften früherer Versionen mit in die Zukunft. Ein noch realistischeres Fahrerlebnis erwartet euch dank haptischem Feedback, durch das ihr beim Gas geben so richtig auf eure Kosten kommt. Dank dem immersiven 3D-Audio der PS5 nehmen Spieler wahr, wo sich andere Autos und Fahrer um sie herum befinden. Und mit der ultraschnellen SSD der PS5 werden Rennstrecken im Handumdrehen geladen –für das ultimative Rennerlebnis.

Was gibt es zu gewinnen?

Rennen um jeden Preis Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: Sony PlayStation Gewinner:in 01: 1x PlayStation Gran Turismo-Paket bestehend aus 2x T-Shirts und 1x digitaler Code für Gran Turismo 7 auf PlayStation 5 Angebot Gran Turismo 7 | Standard Edition [PlayStation 5] Erlebe den kompletten Real Driving Simulator ... seit 25 Jahren in Arbeit

Ob Wettkampffahrer, Sammler, Feintuner, Lackierungsdesigner, Fotograf oder Arcade-Fan – hier wird deine persönliche Leidenschaft für Autos mit Features geweckt, die von Gran Turismos Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft inspiriert sind

Mit der Wiedereinführung des legendären GT-Simulationsmodus kannst du dir durch Käufe, Tunings, Rennfahrten und Verkäufe deinen Weg durch eine Solokampagne bahnen, während du neue Fahrzeuge und Herausforderungen freischaltest. Und wenn du dich gerne mit anderen misst, verfeinere deine Fähigkeiten und tritt im GT- Sportmodus an

Die voller Power der PlayStation 5. Genieße 4K und HDR bei einer Ziel-Bildrate von 60 FPS, spüre die Vibrationen des ABS-Systems über die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers und spüre selbst kleinste Buckel auf dem Asphalt über das immersive haptische Feedback *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Geld spielt keine Rolle Welches Fahrzeug würdest du gerne in deiner Garage stehen haben?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 09. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony PlayStation für die Bereitstellung der Preise.