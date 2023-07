Sex Education – Kommt schon bald das große Finale?

Die vierte und letzte Staffel der beliebten Netflix-Serie Sex Education erscheint bereits am 21. September 2023. Richtig gehört, es ist vorerst die letzte Staffel. Das zeigt uns ganz unverblümt der kurze Teaser, den Netflix auf jeglichen Plattformen veröffentlichte. Ausnahmsweise hört Netflix also mal auf, solange eine Serie auf ihren Höhepunkt ist und treibt sie nicht immer weiter. Die neuen Folgen versprechen auf jeden Fall so dramatisch wie vorher zu werden.

Sex Education setzt nahtlos wieder an

Viele Fans waren erst misstrauisch als auf diversen Instagram Kanälen Schauspieler*innen sich bereits von ihren Figuren verabschiedeten. Doch mit dem neu veröffentlichten Teaser ist alles klar. Sex Education wird enden und geht mit einem großen Finale raus. Nachdem nämlich in der vorherigen Staffel die Schule von Otis und Co. geschlossen wurde und Maeve in die USA flog, müssen alle Figuren mit den neuen Örtlichkeiten und Gegebenheiten klar kommen. Die Schüler*innen der ehemaligen Moordale Schule verschlägt es nach Cavendish, eine weitaus progressivere Schule als sie es gewöhnt waren. Yoga zwischen den Kursen und ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit sind dabei fast schon Kleinigkeit.

Die netten Kids sind jetzt beliebt?

Überraschend für Otis und Eris ist vor allem, dass die meisten neuen Gesichter so freundlich und aufgeschlossen sind. Keine fiesen super belieten Cliquen wie an ihrer vorherigen Schule. Und doch versucht Otis auch hier seine Sex-Therapie den anderen anzubieten. Wer weiß ob das klappen wird. Drüben in den USA lebt Maeve ihren Traum und trifft auf den erfolgreichen Autor Thomas Molloy, der ihr vieles beibringen kann. Otis ist aber noch nicht so ganz über Maeve hinweg und versucht irgendwie in Kontakt mit ihr zu treten. Neben den beiden Hauptfiguren müssen alle anderen, darunter Eric, Jackson, Adam, Viv und Aimee ihren eigenen Weg finden, um an der neuen Schule glücklich werden. Das Spektakel und Otis’ Versuch in die Sex-Therapeuten-Fußstapfen seiner Mutter zu treten gibt es dann ab September zu sehen.

Quelle: TVInsider

Titelbild: © Netflix