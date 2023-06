devcom 2023 – Referierende bekommen eigene Sammelkarten.

Im Vorfeld der devcom 2023, die vom 20. bis 22. August in Köln stattfindet, werden Referierende nun mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit belohnt: ihrer ganz eigenen „Speaker Trading Card“ – einer Hommage an klassische Sammelkartenspiele und ein „Dankeschön!“ an alle 150+ Referierende, die insgesamt 13 Bühnen im Kongress Center Ost der Koelnmesse bespielen.

Ein eigenes TCG zur devcom 2023

Jede Karte zeigt individuelle Berufssymbole, den Namen und das Bild der Referierenden, die Rolle und das Studio sowie das Lieblingszitat und besondere Fähigkeiten. Alle Referierenden können teilnehmen und ihre Karte der Sammlung hinzufügen, die in Boosterpacks enthüllt wird – zunächst nur digital. Aber wenn das überwältigende Feedback, das das Team bisher erhalten hat, weiter anhält, könnte es durchaus sein, dass es in Zukunft eine physische Ausgabe geben wird.

Das Programm wird zweiwöchentlich aktualisiert und ständig erweitert. Zu den Neuzugängen gehört kein Geringerer als Ron Gilbert (Double Fine), der am Montag, den 21. August, am Panel „Beneath The Return to Monkey Island“ teilnehmen wird.

Darüber hinaus können sich devcom-Teilnehmende auf Vorträge und Panels von EA DICE, Behavior Interactive, Respawn Entertainment und RocketRide Gamesfreuen, die den Teilnehmenden Einblicke in die Entwicklung von Battlefield 2042, Dead by Daylight und Jedi Survivor geben und wie man das Spieleentwicklungsgeschäft mit Kunst verbindet. Für kleinere Gruppen bietet die #ddc2023 eine große Auswahl an Diskussionsrunden und Workshops mit renommierten Branchenexperten an.

„Unser Konferenzprogramm ist eine der Hauptsäulen der devcom – ein Ort zum Lernen und zum Wissensaustausch zwischen Branchenkollegen. Nichts davon wäre möglich ohne die Dutzenden – nein, Hunderten von Referierenden, die sich die Mühe gemacht haben, all dies zu ermöglichen, und ich habe größten Respekt vor allen, die auf die Bühne kommen. Deshalb waren wir auf der Suche nach etwas Besonderem, etwas Einzigartigem, einer Erinnerung an die schöne Zeit mit und bei uns. Ich denke, dass unsere Sammelkarten hier genau ins Schwarze treffen!“ sagtNico Balletta, Head of Program bei der devcom 2023.

Quelle: PR