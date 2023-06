Alle Infos zur devcom 2023 im Überblick #ddc2023

Begleitend zur gamescom wird auch die devcom 2023 wieder ausgetragen. Die wichtigste Entwicklerkonferenz Europas bietet dabei an zwei Tagen Entwicklergespräche, Präsenationen und Workshops sowie zusätzliche Events, Ausstellungen und Shows. Wir haben mal eine Übersicht für euch vorbereitet, solltet ihr teilnehmen. Vor allem etliche Indie-Entwickler*innen haben hier die Gelegenheit, ihre Spiele vorzustellen.

Wann findet die devcom 2023 statt?

Vom 21. bis zum 22. August 2023, also zwei Tage vor der gamescom, wird die Entwicklerkonferenz ausgetragen. Am 20. August 2023 gibt es außerdem bereits ein Pre-Event mit einer Konferenz, auf der Vorträge gehalten werden und ein anschließendes Networking Dinner sowie die Indie Awards, wo vielversprechende Indie-Titel ausgezeichnet werden.

Am Montag, den 21. August und Dienstag, den 22. August, findet dann die Hauptkonferenz statt. Zusätzlich wird es gleichzeitig auch viele Online-Veranstaltungen geben, wenn ihr nicht vor Ort dabei sein könnt.

Indies auf der devcom 2023

Ein wichtiger Fokus wird auch in diesem Jahr wieder auf Indie-Spielen liegen. Im devcom NRW Indie Showcase 2023 werden 30 Austeller*innen, darunter 10 internationale Vertreter*innen, ihre Werke präsentieren. Am Sonntag, den 20. August, also einen Tag vor Beginn der devcom, wird am Abend der devcom Indie-Award vergeben. Die Gewinner*innen werden natürlich während der zwei Tage auch ihre Spiele vorstellen.

Auch online sind die Indie-Spiele vertreten. Auf dem devcom-Twitchkanal werden sie unter dem Motto “Let’s Play with the Devs” ihre Spiele vorstellen. Diese Aussteller*innen sind mit ihren Spielen von der Partie:

Two Falls (Nishu Takuatshina) von Unreliable Narrators Boti: Byteland Overclocked von Purple Ray Studio Water Me & You von Shosha Games Blind Frontiers von Blind Bend Studio Soar: Pillars of Tasneem von Kimchi Corp Maze’Em von Slappy Inc. Star Salvager von A-Game Studios México, 1921: A Deep Slumber von Macula Interactive Yield! von Billionworlds Delusion Out of Space von Unicore Studio Nova: Cloudwalker’s Tale von Racoon & Sheep Furcifer’s Fungeon von PlayWithFurcifer Hieronymus von Rhenus Vina Musica AestikHooded von Traveler Games Tom the postgirl von Oopsie Daisies Studio PATOU von RAT KING Kind Nature von PolyPirates God-Machine von MNSTR Studio The Devil Within: Satgat von Newcore Games LightSup! von BugBlioStudio Space Me Out von Catfishbox New Arc Line von Dreamate Games Rogue Voltage von Horizont Computergrafik Light of Atlantis von DrownTown Tiny Bookshop von neoludic games UG Metavoidal von Yellow Lab Games All diese Titel könnt ihr vor Ort anspielen. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit für alle teilnehmenden Referierenden. devcom-Sammelkarten für Referierende

Im Vorfeld der devcom werden Referierende nun mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit belohnt: ihrer ganz eigenen „Speaker Trading Card“ – einer Hommage an klassische Sammelkartenspiele und ein „Dankeschön!“ an alle 150+ Referierende, die insgesamt 13 Bühnen im Kongress Center Ost der Koelnmesse bespielen. Jede Karte zeigt individuelle Berufssymbole, den Namen und das Bild der Referierenden, die Rolle und das Studio sowie das Lieblingszitat und besondere Fähigkeiten. Alle Referierenden können teilnehmen und ihre Karte der Sammlung hinzufügen, die in Boosterpacks enthüllt wird – zunächst nur digital. Aber wenn das überwältigende Feedback, das das Team bisher erhalten hat, weiter anhält, könnte es durchaus sein, dass es in Zukunft eine physische Ausgabe geben wird.

Das Programm wird zweiwöchentlich aktualisiert und ständig erweitert. Zu den Neuzugängen gehört kein Geringerer als Ron Gilbert (Double Fine), der am Montag, den 21. August, am Panel „Beneath The Return to Monkey Island“ teilnehmen wird.

Tickets für die devcom 2023

Ihr könnt euch bei Interesse noch Tickets für das Event sichern. Auf dieser Seite könnt ihr eure Tickets wählen. Seid euch aber bewusst, dass die Preise es echt in sich haben. Dafür beinhalten sie auch Tickets als “Trade Visitor” für die gamescom 2023 für drei Tage.

Solltet ihr die devcom 2023 besuchen, wünschen wir euch viel Spaß.

