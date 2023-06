Among Us – Der Spielehit bekommt eine animierte TV-Serie

Es war eigentlich unvermeidlich, da Among Us bereits in einem Cartoon-Look daherkommt. Eine eigene TV-Serie zum Spiel befindet sich bei CBS Studios in der Produktion, welches wenig überraschend ist beim Erfolg des Spiels. Das Interesse am Spiel ist jedoch etwas abgeflacht und im Internet ist es mittlerweile eher ein Meme, das Wort “sus” einzuwerfen.

Kann eine Cartoonserie dem Hype von Among Us gerecht werden?

Die Zeichen, dass die Serie nicht als plumper PR-Stunt, sondern tatsächlich durchdachte Zeichentrickserie gedacht ist, wird deutlich, wenn man die involvierten Personen betrachtet. Owen Dennis wird als Executive Producer fungieren und hat mit der Zeichentrickserie Infinity Train auf Cartoon Network bereits bewiesen, dass er das Handwerk versteht. Das zuständige Animationsstudio ist Titmouse, die bereits an Serien wie Big Mouth und Star Trek: Lower Decks ihre Expertise unter Beweis gestellt haben. Außerdem wurde eine enge Zusammenarbeit mit Innersloth, dem Entwicklerstudio des Spiels, angekündigt.

Es ist derzeit noch nicht klar, worum es in der Serie gehen wird und auf welchem Sender oder Streamingservice sie ausgestrahlt wird. Derzeit gibt es auch noch einen Autorenstreik, der sich auf den Cartoon auswirken könnte. Innersloth jedenfalls sind besonders euphorisch. Ihrer Freude, dass ihr Spiel nun zur Serie wird, ließen sie auf Twitter freien Lauf.

