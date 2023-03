Unser Movie of the Year 2022

Platz 3: The Batman

Noch im Januar 2022 hätte wohl keiner geglaubt, dass ausgerechnet DC die beste Comicbuchverfilmung des Jahres in die Kinos bringt. Schwächelt Marvel so sehr? Das natürlich auch, aber man muss einfach sagen, dass The Batman ein ausgesprochen guter Film war. Und das besondere dabei: Er funktioniert nicht nur als Comicverfilmung sehr gut. Der Ton und die Atmosphäre des gesamten Films wirkten zusammen mit der Bedrücktheit von Gotham fast schon unheimlich. Man fühlte sich ganz in den Film eingeschlossen. Das dreckige Gotham, wo noch ein junger und ungeübter Bruce Wayne als Batman durch die Nächte schwingt und kämpft. Dabei ein großes Lob an Robert Pattinson, der zwar von vielen im Nachhinein als Grunge Batman bezeichnet wurde, aber eine tolle Darbietung hingelegt hat, von einem Batman, der eben noch nicht so weit ist, der Retter von Gotham zu sein. Allein die Szene in der Batman das Licht im Club lahmlegt und dann in Oldboy Tradition einen Gang entlang geht und alle Schergen niederringt. Dabei sieht man nur etwas, wenn die Waffen der bösen Jungs aufblitzen. Dabei hatte ich tatsächlich etwas Gänsehaut. Hinzukommt, dass Batman endlich mal als Detektiv wirksam wurde. Gut, vielleicht nicht als der Beste, wie er es in den Comics tituliert wird, aber hey Hauptsache etwas richtige Investigationsarbeit. Fast hätte ich noch vergessen zu erwähnen, wie gut die anderen Schauspieler:innen waren. Allen voran Paul Dano, der einen wahnsinnig starken Riddler abgibt. Man muss Warner Bros. Wirklich zu gute Halten, dass sie etwas wagten und Matt Reeves die Möglichkeit lieferten, einen für sich stehenden Batman Film zu produzieren. Hoffentlich kriegen wir mehr davon.

Platz 2: The Bear: King of the Kitchen

The Bear: King of the Kitchen ist ein so interessanter Fall einer Serie, die aus dem Nichts kam. Serien und Filme über Köche und Restaurants sind ein wenig in Vergessenheit geraten bis 2022 kam. Aber was die Serien mit ihren relativ kurzen Folgen schafft, ist bemerkenswert. Man steht, ähnlich wie die Figuren selbst, ständig unter Strom und weiß nicht was noch passieren soll. Starke Leistungen von allen Schauspieler:innen und für alle Shameless Fans fast schon eine Parallelwelt, in der Lip sein Genie anders nutzte. In dieser Serie heißt die Hauptfigur aber nicht Lip, sondern Carmy, gespeilt von Jeremy Allen White. Der Meisterkoch und seine Crew schaffen es nicht nur einem Appetit zu machen auf mehr Essen, sondern auch auf mehr Folgen. Emotionen, bisschen Chicago Mafia Flair und eine große Portion Stress führen zu einem spannenden Serien-Erlebnis. Dabei sei nicht zu vergessen, dass eine gesamte Folge in der Küche als One-Shot gedreht wurde und dadurch das Chaos noch besser auffängt.

Platz 1: Top Gun Maverick

Kaum überraschend, wenn man mich fragt, landet Top Gun Maverick auf meinem Siegertreppchen. Man muss dazu sagen, dass die Fortsetzung des 80er Jahre Films definitiv keine super interessante oder abwechslungsreiche Geschichte erzählt. Die Handlung widerspricht sich sogar selbst und stiehlt einiges bei Star Wars. Trotzdem hat kein anderer Film 2022 für so viel Unterhaltung bei so unglaublich vielen Menschen gesorgt. Hauptverantwortlich sind definitiv die Video- und Audio Aufnahmen, von tatsächlich fliegenden und kämpfenden Jets. Im Kino ist das eine Erfahrung, die durch das viele CGI, dass Marvel auf den Plan geholt hat, fast schon etwas Neues an sich hat. Der Film kam ausgesprochen passend, zu einer Zeit, wo die Kinokultur so stark von Disney, Marvel und dem nächsten Franchise abhing, dass es fast daran krepiert wäre. Selbst wenn Top Gun Maverick für viele nicht der beste Film des Jahres war, für die Kinos war es das auf jeden Fall, da Tom Cruise und seine klassische Action gezeigt haben, dass Zuschauer:innen immer noch willens sind ins Kino zu gehen, um das alte Gefühl wiederzuerleben.