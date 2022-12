Bis zur Glotze – Was ist eigentlich mit Marvel los? | Folge 96

In der 96. Folge von Bis zur Glotze wurde nochmal zum Anfang des Jahres zurückgerudert, um über das gesamte Marvel Jahr und die Produktionen zu reden. Zu denen gab es natürlich sehr starke Meinungen, da das MCU es mittlerweile unmöglich macht nur von den Serien und Filmen unterhalten zu werden. Die Fragen, die wir uns in der neuen Folge stellen, sind trotzdem: Was es ein gutes Jahr für Marvel? Wie geht es weiter? Kann Marvel dasselbe Staunen wir früher zurückholen? Schaltet ein und findet es heraus.

Bis zur Glotze – Podcast zu Marvels Phase 4

Timestamps:

(00:00:20) – Intro & Begrüßung

(00:01:10) – Ein Wort zum MCU

(00:05:25) – Morbius

(00:10:45) – Moon Knight

(00:22:57) – Dr. Strange in the Multiverse of Madness

(00:30:30) – Ms. Marvel

(00:40:00) – Thor: Love and Thunder

(00:53:30) – She-Hulk

(00:42:08) – Black Panther: Wakanda Forever

(01:12:57) – Unsere Favoriten der Phase 4

(01:36:07) – Erwartungen an die Zukunft des Marvel-Projektes

Phase 4 war zumindest abwechslungsreich oder?

Eine neue Woche, eine neue Folge Bis zur Glotze! Heute gehen Lukas, Ann-Kathrin und Alex das Thema Marvel und die Phase 4 des MCU an. Mit Black Panther: Wakanda Forever ging für viele überraschend und ein wenig zu leise, die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe zu Ende. War es ein Erfolgreicher Zeitraum? Gemessen an den Ergebnissen und Zuschauerzahlen möglicherweise, doch fällt es unseren Redakteur*innen schwer wirklich zufrieden mit allen Projekten zu sein. Woran könnte das liegen? Merkt man den Qualitätsverlust so stark, aufgrund der vielen Filme und Serien? Verholzt sich Disney selbst? Wie können so viele Regisseure und Autoren eine kohärente Geschichte erzählen? Und wer zum Teufel hat irgendeinem Autoren-Team She-Hulk: Attorney at Law abgenommen und gesagt, gut machen wir? Dass und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Episode.

Moderation: Alexander Weinstein

Redaktion: Ann-Kathrin Günther, Lukas Hesselmann

