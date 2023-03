Unsere Movies Gurke of the Year 2022

Selten fiel uns die Entscheidung so einfach!

Die Movies Gurke des Jahres 2022 geht an…

Was war denn da bei Marvel los? Eigentlich immer ein Garant für starke Filme und inzwischen sogar Serien gewesen, hat das erfolgreichste Franchise in der Geschichte der Franchiseerfolge 2022 einen unübersehbaren Sturzflug hingelegt. Aber warum eigentlich? Einfach gesagt gibt es zwei Gründe: zu viel und zu schlecht.

„Zu schlecht“ ist zugegebenermaßen etwas übertrieben. Vieles, was Marvel dieses Jahr abgeliefert hat, ist immer noch sehenswert. Doch ein so garantierter Erfolg wie alles, was bisher kam, war nicht dabei. Zwar erfreuten sich Projekte wie Moon Knight oder Thor: Love and Thunder nicht nur bei uns einiger Beliebtheit, dennoch gab es auch einige Gegenstimmen. Auch Black Panther: Wakanda Forever hat seine – nicht unberechtigten – Kritikpunkte. Ms. Marvel flog derweil bei vielen komplett unterm Radar, ebenso die I am Groot-Miniserie und das Guardians-Weihnachtsspecial. Dr. Stranges zweiter Soloauftritt konnte sogar von einigen getrost als schlechter Film bezeichnet werden, was davor lange kein Marvelfilm geschafft hatte. Und trotzdem konnte She-Hulk das ganze nochmal unterbieten. Neue Freunde hat Marvel dieses Jahr wirklich nicht gewonnen, und bestimmt viele alte verloren. Nach dem großen Finale von Avengers: Endgame waren die Erwartungen hoch, und für eine Weile konnte Marvel diese sogar erfüllen. Mittlerweile gibt es aber so viele neue Figuren und keinerlei Zusammenhang zwischen den Projekten, dass man kaum den Überblick behalten oder sich für alle Figuren begeistern kann.

Das liegt natürlich nicht nur an den Projekten selbst, sondern auch an der schieren Masse. 2022 erschienen drei Filme, drei Serien sowie eine Miniserie und das Weihnachtsspecial. So viel gab es noch nie. Kein Projekt hatte die große Bühne länger als ein paar Wochen für sich, Filme und Serien gaben sich ohne Pause die Klinke in die Hand. Und Marvel zeigt keinerlei Müdigkeitserscheinungen. Bei so vielen Inhalten hat man keine Zeit, sich mit einem einzelnen Film oder einer einzelnen Serie genauer zu beschäftigen, falls man überhaupt die Zeit findet, alles zu gucken. Denn Marvel ist längst nicht mehr das einzige große Franchise mit Dauerbeschallung. Mit Star Wars ist Disney sogar sein eigener größter Konkurrent. Bei einer solchen Übersättigung ist es kein Wunder, dass das Niveau nachlässt. Und wenn das so deutlich wird wie 2022, dann gehen auch die Fans. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob dies nur ein kleines Formtief ist, oder aber der Anfang vom Ende. Dennoch ist Marvels schwächstes Jahr in der Geschichte des MCU vollkommen zurecht unsere Movies Gurke des Jahres.