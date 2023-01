Diese Harry Potter-Spiele sind noch einen Blick wert!

Zur Harry Potter-Reihe gibt es ja nun schon so einige Videospiele. Davon sind einige richtig gut, während andere einfach nur billige Shooter waren oder technische Mängel und Plotholes beinhalten. Da die Veröffentlichung von Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 bevorsteht, nehmen wir das als Anlass, um uns einmal spannende Harry Potter-Spiele der vergangenen Jahre vorzunehmen, die einen Blick wert sind.

Die Spiele zu den Filmen

Mit am bekanntesten dürften die acht Spiele zu den acht Filmen sein. Interessanterweise haben die Spiele eine ähnliche Entwicklung wie die Filme durchgemacht und wurden auch von der Community ähnlich aufgenommen. Die ersten zwei Filme sind noch familiärer und farblich gemütlicher gehalten, dann kriegt alles einen blau-grau Filter verpasst und wird deutlich düsterer. So veränderten sich auch die Spiele. Teil 1-3 fühlen sich ganz anders an als die folgenden. Harry Potter und der Feuerkelch überraschte mit einem seltsamen Missionssystem, woraufhin es dann in Harry Potter und der Orden des Phönix und Harry Potter und der Halbblutprinz zwar ein offenes Hogwarts gab, beide jedoch aufgrund von schlechten Animationen und mittelmäßigem Gameplay nicht überzeugten. Über die letzten beide Teile, die Harry Potter-Koryphäe Coldmirror einmal passend als “Kindershooter” bezeichnete, soll daher auch der Mantel des Schweigens gehüllt werden, sie haben wahrlich nichts bei den “besten” Spielen verloren.

Harry Potter und der Stein der Weisen

Ein Klassiker. Der Grafik sieht man ihr Alter zwar an, aber 2001 könnte es sich durchaus sehen lassen. Das Spiel folgt so ziemlich den Ereignissen aus den Filmen, gibt euch aber die Möglichkeit mit Harry Zauber zu erlernen und Rätsel zu lösen, sowie per Klettern und Springen Hogwarts zu erkunden. Im Gegensatz zum Film hat der Poltergeist Peeves außerdem seinen gebührenden Auftritt. Wer ein wenig in alten Zeiten schwelgen will und gemeinsam mit Harry ein seichtes Spielerlebnis bestreiten möchte, der sollte sich den ersten Teil der Reihe einmal vorknöpfen. Achtung übrigens für stolze Besitzer der alten Konsolen. Auf dem PC spielt man im Grunde ein anderes Spiel als auf der Playstation und Game Boys. Sowohl Steuerung als auch die Story unterscheiden sich erheblich. Lediglich die Handlung aus dem ersten Film dient natürlich in jeder Version als Grundpfeiler.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Diesen Teil aus 2002 habe ich auf dem PC richtig gerne gespielt. Und das lag nun wirklich nicht an der Hauptstory, denn in dieser muss man leider große Spinnen bekämpfen. Nein, der Duellierclub hat mich als Kind gehalten, obwohl man eigentlich nur drei Zauber einsetzen konnte. Aber wer schon einmal in absurd hoher Geschwindigkeit immer wieder den Schildzauber gedrückt hat, der weiß wovon ich spreche. Abseits davon bietet der zweite Teil eigentlich gar nicht so viel anderes als der erste. Auch hier folgen wir der Story aus dem Film, ergänzt durch Unterricht in dem neue Zauber gelöst werden. Trotz Spinnen und wegen des Duellierclubs kann ich diesen Teil allen Nostalgikern aber empfehlen. Auch hier gilt aber wieder: Je nach Konsole unterscheidet sich das Spielerlebnis erheblich. Für unterwegs sei euch die Game Boy Advance-Version ans Herz gelegt.

Harry Potter und der Gefangene von Azkaban

2004 erschien mein persönlicher Lieblingsteil der Reihe, was zugegebener maßen aber ziemlich stark an der Nostalgie liegt. In positiver Erinnerung ist mir hier die Synchronisation sowie der Kampf gegen die Wichtel und das Reiten auf Seidenschnabel geblieben. Außerdem absolvierte man hier die Unterrichtsstunden nicht nur mit Harry, sondern auch mit Ron und Hermine. Unvergessen bleibt der Verwandlungsunterricht, in dem ich mit Hermine die Drachenstatue zum Leben erweckte und im Flug wirklich jede Berty Botts Bohne mitnehmen wollte. Der Kampf gegen die Dementoren war damals nichts für schwache Nerven, als Erwachsener haben die jetzt aber keine Schnitte mehr.

Harry Potter und…?

Tja, es gibt noch fünf weitere Spiele, diese gehören für mich aber leider nicht unbedingt zu den wirklich guten Harry Potter Spielen. Ja, in Harry Potter und der Feuerkelch konnte man richtig schön mit Freunden zusammen spielen und die Synchronsprecher aus dem Film waren am Start. Das Leveldesign mit verschiedenen Missionen war aber murks und ich will wirklich nie wieder das Level mit den tausend Rohren beim Bad der Vertrauensschüler spielen müssen. Harry Potter und der Orden des Phönix bot eigentlich ein cooles, offenes Hogwarts und man konnte überall mal eben andere Schüler abballern um Duelle zu starten. Die Quests waren aber wirklich langweilig und das Zeichnen der Zaubersprüche mit der Maus hat nur so semi gut funktioniert. Gleiches bei Harry Potter und der Halbblutprinz, obwohl mir da zumindest das Brauen von Zaubertränken gefallen hat. Dafür waren die Duelle mies, man kann nicht alles haben. Und zu den Shootern, den letzten beiden Teilen, gibt es nichts Positives zu sagen. Ich hätte per se ja nichts gegen einen Harry Potter-Shooter, aber dann bitte einen richtigen.

Mobile Gaming goes Hogwarts

Aber auch abseits von gängigen Konsolen kann man seit 2018 sein Hogwarts-Abenteuer in der Tasche mit sich rum tragen. Als Mobile Game bietet Harry Potter: Hogwarts Mystery ein Abenteuer in den 80er Jahren, wobei ihr euren eigenen Charakter erstellen könnt. Nach James und Lily, aber noch vor Harry findet man sich dort in Hogwarts mit bekannten Charakteren wie Tonks und Charlie Weasly in einer verzwickten Story, bei der ihr euren verschollenen Bruder suchen und das Geheimnis um verfluchte Gewölbe in Hogwarts lösen müsst. Spielerisch gesehen könnt ihr so gut wie alles machen: Quidditch, Duelle, Zaubertränke und die Pflege magischer Geschöpfe stehen euch dabei offen so wie das Lernen von zahlreichen Zaubern. Die Entwickler versorgen das Spiel stetig mit Events, bei denen man neue Outfits erwerben oder sogar ein Animagus werden kann. Die kompletten Schuljahre von der ersten bis zur siebten Klasse werden abgedeckt.

Also alles perfekt im Mobile Himmel? Jain. Hogwarts Mystery macht ohne Frage Spaß und ist nett für zwischendurch. Alles kann jedoch nur mit genügend Energie ausgeführt werden, die sich nur mit der Zeit wieder auffüllt. Oder mit Echtgeld. Durch verknappte Zeit bei gefragten Events stehen Spieler so unter Druck ständig zum Handy zu greifen und Geld für Energie auszugeben. Somit musste sich das Spiel einige Kritik zu seinen sogenannten Dark Patterns anhören. Wenn ihr der Versuchung widerstehen könnt und es entspannt spielt, könnt ihr hiermit aber super die Zeit an der Haltestelle oder im Wartezimmer überbrücken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

LEGO Harry Potter – Magie mit Bauklötzen

Mir persönlich geben LEGO-Spiele gar nichts, aber aufgrund ihrer Beliebtheit soll diese Reihe hier nicht unerwähnt bleiben. 2010 begeisterte Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4 die Welt. Für erwachsene Spieler fiel die Herausforderung zwar gering aus, machte aber nicht weniger Spaß. Die restlichen Jahre wurden dann 2011 mit Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 abgedeckt. In Ermangelung ernsthafter Konkurrenz findet ihr hier wohl die beste Umsetzung von Harrys siebten Schuljahr. Da LEGO unabhängig vom Alter Spaß macht (Sorry an alle Ü100), sind diese beiden Spiele für jeden Fan der Bauklötze zu empfehlen. Aber auch wenn man sonst nicht mit LEGO baut, kann man sich hier auf coole Rätsel und witzigen Dialoge freuen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mehr Magie in der Zukunft

Das waren meine Empfehlungen für alle Harry Potter Fans, die sich die Wartezeit bis Hogwarts Legacy noch etwas versüßen möchten. Viel Nostalgie, Klotz-Optik und ein Mobile Game, eigentlich dürfte für jeden etwas dabei sein. Auf richtig gute Grafik und eine Open World freuen wir und uns dann am 14. Februar 2023. Unser Redakteur Christian hat für euch schonmal die verschiedenen Hogwarts Häuser und Unterrichtstunden zusammengefasst.

FINAL FANTASY VIX: Endwalker - Digital Collector's Edition | PC Code Erlebe das nächste Kapitel des von der Kritik gefeierten Spiels FINAL FANTASY XIV Online mit der kommenden Erweiterung – Endwalker! Die Digital Collector's Edition enthält auch Bonusspielgegenstände, die dir auf deinem Abenteuer helfen.

Neue Jobs: Weiser und Schnitter

Stufengrenze von 80 auf 90 angehoben

Neue Städte: Alt-Sharlayan und Radz-at-Han

... und vieles mehr!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.