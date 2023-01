Tauchen in Videospielen – Scuba Diving als Gameplayelement (Teil 1)

Subnautica revolutionierte 2014 das Tauchen

In Subnautica seid ihr mit dem Raumschiff Aurora auf dem Weg zu einem neuen Planeten, um diesen zu terraformen. Leider gab es Probleme beim Landeanflug, doch bevor das Raumschiff zerbrach, konnte sich der Protagonist mit einer Rettungskapsel in Sicherheit bringen. Gestrandet mitten in einem Meer, das ihr nicht kennt und welches euch zudem feindlich gesinnt ist, beginnt euer Abenteuer. Direkt neben eurer Rettungskapsel seht ihr das zerstörte Wrack der Aurora. Es liegt an euch, herauszufinden, was mit den restlichen Mitgliedern der Mannschaft passiert ist und auf was für einem Planeten ihr gelandet seid. Subnautica lässt euch viele Möglichkeiten, das Abenteuer ‘Meer’ anzugehen. Im Überlebensmodus erlebt ihr die Unterwasserwelt leider nicht ganz so ungestört, wie ihr es vielleicht aus dem realen Leben kennt. Denn Hunger und Durst liegen in diesem Spiel stets beieinander und ist zudem euer ständiger Begleiter.

Das Essen muss frisch gefangen und zubereitet werden, während das Wasser vor der Benutzung sterilisiert werden muss. Der Ozean kann aber auch ohne die menschlichen Bedürfnisse im freien Modus erkundet werden. Hier kann euch einzig und allein die Natur zusetzen und zum Tod führen. Allerdings müsst ihr hier – ebenfalls wie im Überlebensmodus – mit der Energie eurer Basis haushalten. Wem das Ganze immer noch zu stressig ist, für den dürfte der Kreativmodus eine gute Alternative bieten. Denn hier könnt ihr nicht sterben und frei nach Belieben von Beginn an neue Basen und Fahrzeuge bauen. Diese Variante eignet sich am besten für all jene Zocker, die die Erkundung des Ozeans ungestört genießen wollen.

Das Crafting-System stellt das Herzstück von Subnautica dar. Dafür bedarf es natürlich an Baumaterial, welches aus dem Ozean geborgen wird. Wenn ihr die Unterwasserwelt erkundet, werdet ihr eine Vielzahl an verstreuten Materialien entdecken, die ihr zum Bau der eigenen Basis, als auch für Fahrzeuge benutzen könnt. Diese werden euch die Bewegung unter Wasser um einiges erleichtern. Gesteinsformationen können euch beispielsweise Titan oder Kupfererz liefern, während ihr aus Schlingpflanzen Proben gewinnen könnt, wenn ihr diese mit dem Messer bearbeitet.

Einen vollständigen Einblick in das Spiel erhaltet ihr zudem in unserem Test.