Hogwarts Legacy – Alle Unterrichtsstunden im Überblick

Nachdem wir uns bereits die verschiedenen Häuser in Hogwarts Legacy angeschaut haben, werfen wir nun einen Blick auf die Unterrichtsstunden, die ihr im Spiel besuchen könnt. Dort lernt ihr nämlich neue Zaubersprüche, verbessert Fähigkeiten und lernt Wesen zu zähmen. Welchen Unterricht ihr besuchen könnt und welche Lehrer*innen im Spiel enthalten sind, verraten wir euch in diesem Beitrag!

Zauberkunst

Eines der wichtigsten Fächer muss natürlich auch in Hogwarts Legacy enthalten sein. In den Filmen und Büchern lernen Harry, Ron und Hermine beispielsweise “das Wutschen und Wedeln”: Wingardium leviosa. Man lernt hier also Dinge mit einem Zauber in ihrem Verhalten zu verändern, nicht aber in ihrer Form. Im Spiel erlernen wir sehr grundlegende Zauber und Fähigkeiten, die in jedes Magie-Repertoire gehören. Damit dürften im Spiel selbst insbesondere Rätsel zu lösen sein. Aber auch finden die Zauber Anwendung in den Kämpfen. Unterrichtet wird das Fach von Professor Ronen. Dieser unterrichtete weit vor der Zeit von Professor Flitwick, der dank der Bücher und Filme natürlich weitaus bekannter ist. Aber das Game ist eben zeitlich nun mal weit vor den Harry Potter Büchern angesiedelt.

Verteidigung gegen die dunklen Künste

Hier geht es ans Eingemachte. In den Büchern wurde das Fach vor allem dadurch bekannt, dass es von Jahr zu Jahr von anderen Professoren unterrichtet wurde. Hier ist Dinah Hecat unsere Lehrkraft. Die absolvierte im Übrigen eine erfolgreiche Karriere im Zaubereiministerium und gehörte zuvor dem Hause Ravenclaw an. Bei ihr lernen wir uns gegen die Gefahren in und außerhalb von Hogwarts zu wehren. Vor allem, um in den Kämpfen bestehen zu können, sollten wir bei Professor Hecat lieber gut aufpassen. Im Unterricht selbst wird es beispielsweise Trainingsduelle gegen andere Mitschüler*innen geben, in denen man die eigenen Fähigkeiten verbessern kann. Inwiefern man die Fähigkeiten dort dann nicht nur erlernt, sondern auch erweitert, ist aber noch unklar. Generell soll der Unterricht eher an die Story gekoppelt sein und nicht unabhängig der Kampagne verlaufen.

Kräuterkunde

Man mag dieses Fach leicht unterschätzen. Denn hier befassen wir uns mit den verschiedenen Pflanzen und der magischen Fauna in der Welt. Während des Unterrichts lernen wir die verschiedenen Pflanzen kennen, welche Eigenschaften sie haben, welche positive Dinge sie mit sich bringen und welche Kräuter man doch besser meiden sollte. Zudem können die Objekte auch miteinander und untereinander kombiniert werden, wodurch sie neue Eigenschaften mit sich bringen. Es spannend zu sehen sein, inwieweit sich dadurch auch Fähigkeiten verbessern lassen, sowohl temporär, als auch permanent. Mirabel Garlick ist hier die Professorin und bringt uns mit all ihrer Begeisterung die Eigenheiten von Pflanzen näher. Einen besseren Namen für dieses Fach gibt es aber auch kaum.

Zaubertränke

“Albernes Zauberstabgefuchtel und kindische Hexereien wird es hier nicht geben.” Mit diesen ermunternden Worten beschrieb Severus Snape sein Fach. Snape sehen wir im Spiel zwar nicht, aber Aesop Sharp, unseren Professor in dem Fach. Wenig überraschend erlernen wir hier alles, was wir für das Brauen von Zaubertränken benötigen. Hier spielt auch Kräuterkunde eine wichtige Rolle, um uns ein entsprechendes Wissen für hilfreiche Tränke anzueignen. Aber auch sonstiger Loot wird für euer Gemisch benötigt, um euch Vorteile zu verschaffen. Dies kann euch helfen, gegen bestimmte Zauber- oder Typen von Gegnern zu bestehenden und unterschiedliche Statusveränderungen auszulösen.

Gibt es noch weitere Fächer in Hogwarts Legacy?

Schluss ist da allerdings noch nicht. Es wird insgesamt 12 Fächer geben, die jeweils auch durch eigene Lehrer unterrichtet werden:

Aesop Sharp: Zaubertränke

Mirabel Garlick: Kräuterkunde

Abraham Ronen: Zauberkunst

Dinah Hecat: Verteidigung gegen die dunklen Künste

Eleazar Fig: Magietheorie

Satyavati Shah: Astronomie

Matilda Weasley: Verwandlung

Cuthbert Binns: Geschichte der Zauberei

Bai Howin: Pfege magischer Geschöpfe

Chiyo Kogawa: Fliegen

Mudiwa Onai: Wahrsagen

Unklar ist allerdings, ob auch jeder Unterricht mal konkret im Spiel besucht werden kann, oder ob die Progression eher über andere Wege erzielt wird. Fest steht aber, dass diese Fächer und Professoren definitiv im Spiel enthalten sein werden.

Hogwarts Legacy erscheint am 14. Februar für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Falls ihr eine Xbox One oder PS4 besitzt, müsst ihr euch bis zum 4. April gedulden. Die Version für Nintendo Switch kommt erst am 25. Juli in den Handel.

