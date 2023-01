Oscars 2023 – Keine Nominierungen für diese Filme

Zuletzt präsentierten wir euch die Nominierten für die heiß begehrten Oscars 2023. Ein paar der größten, wichtigsten und spannendsten Filme aus 2022 sind auf dieser Liste vertreten. Doch nicht alle haben es geschafft und bei manchen ist so eine Abfuhr fast schon verwunderlich. Man vergisst schnell, dass das Kinojahr 2022 auch neben Avatar: The Way of Water und Top Gun: Maverick viele weitere starke Kandidaten zurückließ. Ein Paar dieser Filme haben wir für euch gesammelt.

She Said und Bones and All gehen definitiv leer aus

Zwei Filme, bei denen eigentlich jeder damit gerechnet hat, sie auf der Bühne der Oscars 2023 zu sehen sind, She Said und Bones and All. Der Film von Maria Schrader schlägt in eine ähnliche Kerbe ein, wie damals schon Spotlight und der gewann sogar den Oscar für den besten Film. Die verfilmte Geschichte über die Journalistinnen, welche nicht nur die #MeToo Bewegung ausgelöst, sondern auch das Imperium von Harvey Weinstein zum Bröckeln gebracht haben, bekommt nicht mal eine Nominierung. Ähnlich fühlt sich wahrscheinlich Luca Guadagnino, der mit Call me by your Name, viele Preise und Nominierungen bei den Oscar Verleihungen mitnehmen konnte. Sein neuer Film Bones and All, abermals mit Timothée Chalamet, kann nicht in die großen Fußstapfen treten und findet keine Relevant für die Academy.

Oscars 2023 verzichtet auf ehemalige Lieblinge

Ohne Nominierung müssen auch Regisseure wie Jordan Peele und Robert Eggers. Nicht einmal in einer der technischen Kategorien konnte sich Nope reinschmuggeln. Der Wikinger-Epos The Northman könnte tatsächlich aufgrund des langen Jahres einfach untergegangen sein, aber vielleicht schadete ihm auch, dass Robert Eggers selbst Teil der Academy ist. Einen ähnlich kriegerischen Film haben die Verantwortlichen hinter den Oscars auch komplett außen vorgelassen, obwohl Thema und Rezensionen perfekt fürs Marketing und den Ruf der Oscars gewesen wären. Gemeint ist natürlich The Woman King.

Andere Filme, die man sich definitiv anschauen sollte, wo man von einem Oscar Snub reden könnten sind: Weißes Rauschen, After Yang, Pearl und Return to Seoul. Wenn man Tár und Everything Everywhere all at once aus der Rechnung nimmt, dann könnte der alte Vorwurf, der weißen männlichen Dominanz laut werden. Natürlich kann man nicht wissen, warum manche Filme nicht nominiert wurden. Auffälligkeiten gibt es aber trotzdem. Größte Schande dabei ist, dass RRR nur eine Nominierung für den besten Song erhalten hat!

