Bis zur Glotze – Alles zum Xbox Showcase mit Todde von Toddes Nerdcast | Folge 102

In Folge 102 unseres Podcast Bis zu Glotze sprechen wir über die kürzlich verlaufene Xbox & Bethesda Developer Direct. Dieses Mal sogar mit einer besonderen Premiere. Als ersten Gast außerhalb dürfen wir Todde von ToddesNerdcast begrüßen, mit dem wir ausführlich über die Spielevorstellungen der Redmonder plaudern. Nicht nur Forza Motorsport, Redfall und Co waren vertreten. Es gab nämlich auch eine große Überraschung.

Bis zur Glotze – Podcast zur Xbox Direct

Timestamps

(00:00:16) – Intro & Begrüßung

(00:02:48) – Minecraft Legends

(00:15:13) – Forza Motorsport

(00:20:31) – Hi-Fi Rush – Das neue Spiel von Tango Gameworks + Shadowdrop

(00:50:50) – The Elder Scrolls Online – Necrom

(00:57:55) – Redfall

(01:14:26) – Fazit zur Show

Die große Überraschung bei Xbox

Wir begrüßen Todde als ersten Gast bei Bis zur Glotze, den ihr da draußen womöglich bereits von Toddes Nerdcast kennt, in dem er über Games, Filme und diversen Nerd-Kram spricht. Zusammen mit Redakteur Christian geht es um die Xbox Direct, einem Format, welches offensichtlich an die Nintendo Direct angelehnt ist. Darin gezeigt wurde unter anderem Minecraft Legends, ein Action-Strategiespiel, welches bei den Podcastern aber keine Euphorie hervorrufen konnte. Anders bei Forza Motorsport, welches dank herausragender Grafik und umfassender Optimierungen der Gegebenheiten auf der Strecke enorm vielversprechend wirkt. Leider war es der einzige Titel ohne ein konkretes Release Datum. Besonders aber bei der Ankündigung von Hi-Fi Rush pochte das Hype-Herz. Der neue Titel von Mikami, dem Kopf hinter Evil Within, ist anders. Sehr anders. Der Rhythmus betonte Action Titel sorgte für große Begeisterung, auch weil das Spiel sofort spielbar ist. Was das Event noch zu bieten hatte und wie das Fazit zur Show ausfällt, erfahrt ihr in Episode 102.

Todde könnt ihr im Übrigen via Twitter folgen.

Moderation: Christian Koitka

Gast: Todde

