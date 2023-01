Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2023

Wir haben mit der Releasevorschau den ersten Monat des Jahres hinter uns gebracht, schauen noch auf die letzten Releases im Januar und blicken dann mit Vorfreude in den Februar hinein. In dieser Woche erwarten uns eine Menge Indiespiele, die uns die Wartezeit auf die großen AAA-Titel etwas versüßen könnten. Vielleicht schaffen sie es ja sogar, die Großen in Sachen Spielspaß in den Schatten zu stellen?

Februarbeginn in der Releasevorschau

8-bit Adventures 2 (PC) – 30. Januar

Ein RPG im, wer hätte es gedacht, 8-bit-Look, in welchem ihr die Welt vor einem bösen Glitch befreien müsst.

Inkulinati (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Januar

Ein 2D-Strategiespiel, bei dem ihr eure Spielfiguren auf das Papier zeichnen und strategisch hin- und herschieben müsst.

Season: A Letter to the Future (PC, PS4, PS5) – 31. Januar

Ein atmosphärisches Adventure, in welchem eure Protagonistin auf dem Fahrrad durch die Welt reist und allerlei verschiedene Eindrücke sammelt.

Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 31. Januar

Ein neues Unterwasserabenteuer mit dem gelben Schwamm und einen Einblick in viele Dimensionen mit anderen Versionen von Spongebob.

The Last Starship (PC) – 1. Februar

Eine Wirtschaftssimulation im Weltraum, in der ihr euer Raumschiff verwalten, in Stand halten und vor Weltraumpiraterie verteidigen müsst.

Delirium (PS4) – 2. Februar

Ein humoristisches Point and Click-Adventure aus der First Person, in welchem ihr auf skurrile Charaktere trefft und in unvorhersehbare Ereignisse geworfen werdet.

Deliver us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. Februar

Nach Deliver us the Moon schickt uns KeokeN Interactive mal wieder ins Weltall, diesmal allerdings auf den roten Planeten. Es erwartet uns mal wieder ein düsteres Sci-Fi-Puzzle-Adventure mit einer außergewöhnlichen Stärke für Geschichtenerzählung.

Heaven Dust Collection (Switch) – 2. Februar

Teil 1 und 2 der Zombie-Survival-Reihe.

Perish (PC) – 2. Februar

Ein Vier Spieler Koop-Shooter, in welchem ihr Kreaturen aus der Hölle über den Haufen ballert. Also quasi ein Multiplayer-Doom-Verschnitt.

Volcano Princess (PC) – 2. Februar

In einem Königreich, in dem sich die Konflikte zwischen Menschen und Dämonen erhärten, ist es eure Aufgabe, eure Tochter großzuziehen und zu schauen, zu was für einem Menschen sie heranwächst.

Helvetii (PC) – 3. Februar

Ein 2D-Hack’n’Slash in der Keltisch-Gallischen Mythologie.

Joe Wander and the Enigmatic Adventures (PC, PS5, XSX) – 3. Februar

Ein Puzzle-Platformer, in dem ihr eure Gehirnmuskeln ein wenig anstrengen müsst, um antike Ruinen und Tempel zu überwinden.

SpellForce: Conquest of Eo (PC) – 3. Februar

Ein rundenbasiertes Strategiespiel im Spellforce-Universum.

Sport & Fun: Swimming (Switch) – 3. Februar

Ein spaßiger Familientitel, bei dem eure Arme ganz schnell ermüden werden.

Und das waren alle Releases für diese Woche. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt welchen Titel aus unserer Releasevorschau ihr im Auge behalten werdet.

