Pathfinder: Wrath of the Righteous – Vierter DLC “The Last Sarkorians” angekündigt

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist momentan eines der besten RPGs, mit dem sich das Indie Studio Owlcat Games zweifelsfrei einen Namen gemacht hat. Nicht umsonst hat es seinerzeit in unserem Test auch unseren Award erhalten. Nachdem bereits alle drei DLCs aus dem ersten Season Pass veröffentlicht wurden, ist jetzt der vierte DLC, The Last Sarkorians, an der Reihe.

The Last Sarkorians beginnt den zweiten Season Pass

Die DLC aus dem ersten Season Pass haben hoffentlich mitlerweile alle gespielt, sodass man sich jetzt mental direkt dem zweiten zuwenden kann. Es erwarten euch die Fortsetzung der Geschichte aus Through the Ashes und ein Abenteuer in Kenabres, beginnen wird der zweite Season Pass für Pathfinder: Wrath of the Righteous aber am 07. März 2023 mit The Last Sarkorians.

The Last Sarkorians bietet euch, was Fans freuen dürfte, neuen Inhalt für die Hauptkampagne des Spiels. Zum einen wäre da der Neue Begleiter Ulbrik Olesk, ein Nachkomme der namensgebenden Sarkorianer. Mit seiner neuen Klasse, dem Gestaltwandler (engl. : Shifter), bringt er einigen Schwung ins Spiel. So kann er verschiedene Tieraspekte verwenden und sich sogar in einen imposanten Greif verwandeln. Die neue Klasse steht natürlich auch euch für den eigenen Charakter zu Verfügung und wird bestimmt für neue und interessante Builds sorgen. Außerdem wird Ulbrik eine Romanze für sowohl männliche als auch weibliche Charaktere bieten.

Wer keine Lust auf Gestaltwandeln oder Romanzen hat kann, der kann sich trotzdem über sechs neue Zauber und ein neues Gebiet freuen. Dort soll man sowohl neue Gegner bekämpfen können als auch einige Geheimnisse aus dem alten Sarkoris lüften. Im Trailer zeigen die Entwickler schonmal das neue Gebiet:

Quelle: Steam

Titelbild: © Owlcat Games