Top 7 – Die stärksten Schurken in Miraculous

Mit Miraculous: Rise of the Sphinx erscheint am 25. Oktober ein neues Abenteuerspiel der berühmten Helden für Konsolen. Hawk Moth plant mit Mayura ein Sentimonster auf Paris loszulassen und Ladybug und Cat Noir müssen ihn davon abhalten. Das bald erscheinende Videospiel zur Serie Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir wird von Magic Pockets entwickelt und von Just For Games und GameMill Entertainment veröffentlicht. Im Vorfeld habe ich mir Gedanken dazu gemacht, welche Schurken ich persönlich am stärksten finde und am liebsten bekämpfen würde. In meiner Top 7 Liste wird es aber nicht um Hawk Moth gehen, sondern um überwiegend akumatisierte Gegner.

Silencer

Den Anfang meiner Top 7 stärksten Schurken aus Miraculous macht Silencer. Er tritt in der dritten Staffel auf. Hinter dem akumatisierten Bösewicht steckt Luka. Der gute Freund von Marinette alias Ladybug ist ein begabter Musiker und hat sogar seine eigene Band. Zusammen mit seinen Freunden tritt er als Kitty Section auf. Doch eines Tages klaut der erfolglose Künstler XY ihre Ideen und gelangt ganz nach oben damit. Luka ist wütend und er und Marinette stellen ihn zur Rede. Als ihr gedroht wird, sie werde als Lügnerin dargestellt, wird Luka so richtig sauer und von Hawk Moth in Silencer verwandelt. Als dieser besitzt er die Fähigkeit, andere durch das Berühren ihres Mundes stumm zu machen. Was zunächst langweilig klingt, wird zur Herausforderung für die Helden. Denn Ladybug macht Bekanntschaft mit Silencer und kann nicht mehr sprechen. Sie kann ihre Spezialeigenschaft, das Lucky Charm, nicht mehr herbeirufen. Dadurch wurde sie ihrer Kräfte quasi beraubt, weshalb ich Silencer für einen starken Schurken halte.

Oblivio

Oblivio bescherte uns eine ikonische Kuss-Szene und dazu einen der stärksten Bösewichte in Miraculous. Rückblenden zeigt die Episode der dritten Staffel, wie Alya und Nino beim Spielen eines Videogames erwischt und für dessen kindischen Inhalte ausgelacht werden. Daraufhin wird das Paar in den Schurken Oblivio verwandelt, der Erinnerungen auslöschen kann. Auch Cat Noir und Ladybug werden davon getroffen und sowohl ihre alten Egos als auch ihre Kwamis können sich an nichts mehr erinnern. Sie wissen nichts von ihren Geheimidentitäten, ihrer Aufgabe und ihren Kräften. Wäre Ladybug nicht darauf vorbereitet gewesen und hätte sich selbst eine Nachricht hinterlassen, hätte Hawk Moth sehr schnell ihre Identität aufdecken und ihre Miraculous’ an sich reißen können.

Lila

Die bekannte Lügnerin Lila Rossi wurde bereits zweimal akumatisiert und das nicht ganz unfreiwillig. Sie kann Marinette nicht ausstehen und ist auch ohne Hawk Moths Einfluss eine ziemliche Bösewichtin. Sowohl als Volpina als auch Chameleon war ihr Faible für Unwahrheiten ihr Antrieb. Volpina erzeugte Illusionen, um die Helden von Paris in die Irre zu führen. Chameleon machte sich zum perfekten Double jeder Person, um in deren Namen Gemeinheiten zu verbreiten und Zwietracht zu säen. Dabei erwischte sie auch Adrien, sodass dieser sich vorübergehend nicht in Cat Noir verwandeln konnte. Da Lila auch außerhalb ihres akumatisierten Zustandes beispielsweise Gabriel alias Hawk Moth hilft, um seinen Sohn zu observieren und zu manipulieren, ist sie auch als Mensch eine großartige Schurkin.

Chloé

Obwohl Chloé sich bereits mehrfach zum Guten gewandt hat und sogar zur Heldin Queen Bee auserkoren wurde, lässt sie sich immer wieder auf Hawk Moth und dessen Kräfte ein. Besonders als sie das Bienen-Miraculous erhalten oder gestohlen hat, sind ihre Kräfte als Queen Wasp und Miracle Queen am stärksten. Als letztere sorgte sie sogar dafür, dass viele Miraculous-Besitzer*innen in ihrer Superheld*innen-Gestalt akumatisiert wurden. Dadurch wurde Master Fu gezwungen, sein Gedächtnis zu löschen und sein Amt als Verwalter der Miraculous’ aufzugeben. Was Chloé aber neben ihrer Neigung, sich ständig akumatisieren zu lassen, besonders stark macht, ist ihre Willenskraft. Mit dieser hat sie es sogar geschafft, sich aus Hawk Moths Bann zu befreien.

Risk

Der kleine als Frosch verkleidete Junge am Ende der vierten Staffel scheint zunächst ein relativ ungefährlicher Gegner zu sein. Doch seine Fähigkeit ist besonders heimtückisch, da sie sich heimlich in die Köpfe der Menschen einschleicht und sie Dinge tun lässt, die sie normalerweise nicht tun würden. Die Menschen gehen plötzlich Risiken ein, so auch Ladybug, ohne an Konsequenzen zu denken. Seine bösen Kräfte bemerken die Held*innen auch relativ spät, da niemand auf den kleinen Jungen achtet, der keinen großen Schaden anrichtet. Die Risiken sind den Menschen nicht bewusst, doch gerade als Superheld birgt es große Gefahren, unbedacht zu handeln. Somit kommt es schließlich auch zu dem dramatischen Ausgang der vierten Staffel. Ladybug und Cat Noir verlieren alle Miraculous’ an Hawk Moth. Damit ist Risks Kraft eine sehr starke Schurkin.

Cat Blanc

Umso gefährlicher ist jedoch der akumatisierte Cat Noir. Als Cat Blanc kann er seine destruktiven Kräfte immer und noch stärker einsetzen. Damit gerieten Cat Noir und auch Plagg schon einmal außer Kontrolle, wodurch die ganze Welt litt. Beinahe hätte er alles um sich herum zerstört, wäre Ladybug nicht durch die Zeit gereist. Damit ist Adrien Agreste in seiner Superheldengestalt nicht nur ein großartiger Held, sondern auch ein ziemlich starker Schurke.

Félix

Einer der Top 7 stärksten Schurken in Miraculous ist kein akumatisierter Gegner. Es ist Adriens Cousin Félix. Er ist auch unakumatisiert aufgrund seines Verstandes und seinen bösen Absichten der stärkste Schurke der Serie. Er schaffte es sogar, Gabriel auszutricksen, um an dessen Ring zu gelangen. Außerdem hat er die Geheimidentität von Hawk Moth enttarnt und Ladybug hinter das Licht geführt. Denn er ist Adrien wie aus dem Gesicht geschnitten. Er gelangte bislang somit im Gegensatz zu Lila oder Chloé an seine Racheziele, ohne sich akumatisieren zu lassen. Seit dem Ende der vierten Staffel besitzt er zudem ein mächtiges Miraculous, was einigen Ärger bedeuten dürfte.

Das war meine Top 7 Liste der stärksten Schurken aus Miraculous. Ich bin gespannt, was das dazugehörige Videospiel zu bieten hat und wie es in der kommenden, fünften Staffel mit den Helden weitergehen wird.

Miraculous -Rise of the Sphinx Ein episches Abenteuer. Tauche ein in eine originelle Geschichte und übernehme die Kontrolle über die Lieblingshelden Ladybug und Cat Noir

Teamwork. Erlebe den Nervenkitzel im Team, wenn du im lokalen Koop-Modus gemeinsam Schurken bekämpfst und Akumas vernichtest

Mehr Schurken. Begegne bekannten Schurken wie Hawk Moth, Gamer, Weredad und Mr. Pigeon, aber auch einigen neuen Feinden

Erkundung. Entdecke als Marinette und Adrien die Straßen von Paris und enthülle die Geschichte hinter ihren Alter Egos Ladybug und Cat Noir

Super Gadgets. Benutze Ladybugs schnelles Jo-Jo und Cat Noirs magischen Stab, um dich in den Kampf zu stürzen. Rüste die Gadgets auf, um mächtige neue Moves freizuschalten

