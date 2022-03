Gewinnspiel – Wir verlosen zusammen mit Astragon “Grand Mountain Adventure: Wonderlands” für die Nintendo Switch

Titelbild: © 2022 Astragon / Microids Indie

Schnalle deine Skier oder dein Board an und erkunde 12 riesige Open-World-Skigebiete in Grand Mountain Adventure: Wonderlands. Entdecke pulvrige ländliche Gebiete, tiefe Wälder mit Wildtieren, belebte Hänge, steile Klippen, hohe Gipfel und gemütliche Bergdörfer. In den Bergen erwarten dich zahlreiche Herausforderungen: tritt an in Super G, Slopestyle, Big Air und vielen anderen Disziplinen. Suche nach versteckten Herausforderungen und geheimen Prüfungen außerhalb der Pisten. Sammle Skipässe, um neue Skilifte und Berge freizuschalten! Spiele im lokalen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler. Rast bis zur Ziellinie, liefert euch eine Schneeballschlacht oder fahrt gemeinsam die Berge hinunter. Erkundet den ganzen Berg gemeinsam.

© 2022 Astragon / Release: 10. März 2022 auf PC via Steam und Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Astragon ein Exemplar der Nintendo Switch-Version:

Gewinner 01 1x Grand Mountain Adventure: Wonderlands für die Nintendo Switch (Downloadcode) Grand Mountain Adventure: Wonderlands [Nintendo Switch] - Limited Edition erkunde 12 riesige Open-World-Skigebiete. Entdecke pulvrige ländliche Gebiete, tiefe Wälder mit Wildtieren, belebte Hänge, steile Klippen, hohe Gipfel und gemütliche Bergdörfer

Spiele im lokalen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler. Rast bis zur Ziellinie, liefert euch eine Schneeballschlacht oder fahrt gemeinsam die Berge hinunter

In den Bergen erwarten dich zahlreiche Herausforderungen: tritt an in Super G, Slopestyle, Big Air und vielen anderen Disziplinen. Suche nach versteckten Herausforderungen und geheimen Prüfungen außerhalb der Pisten

Im Zen-Modus dreht sich alles darum, eine ruhige und regenerierende Zeit für sich selbst zu haben. Alle Herausforderungen, Prüfungen, Sammlerstücke und sogar NPCs werden entfernt, sodass du ganze unberührte Berge allein erkunden kannst. *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram, Facebook und/oder auf Twitter.

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Wintersport Wir möchten gerne von dir wissen, welche Sportart Dir im Schnee oder in den Bergen am besten gefällt!

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 30. März 2022. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Astragon für die Bereitstellung der Preise.