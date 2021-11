Matrix 4 – Warum der neue Morpheus nicht gleich der Alte ist

Der erste Trailer zu “Matrix 4” lieferte schon massenweise Stoff für diverse Fan-Theorien und sonstige Details, um sich zu vertiefen. Eins dieser Details ist oder sind das Wiederauftreten von schon bekannten Figuren. Aber nicht jede Figur tritt gleich in Erscheinung. Während Carrie-Anne Moss erneut Trinity verkörpert, scheint eine an Morpheus erinnernde Figur ein neues Gesicht zu bekommen.

Neo’s Mentor in Matrix 4

Kurz nachdem der Trailer veröffentlicht und wild herum spekuliert wurde, gaben Warner Bros. bekannt, dass Yahya Abdul-Mateen II Figur tatsächlich Morpheus darstellt. Daran hatte eigentlich auch niemand gezweifelt, da die beiden Figuren unverkennbar ähnlich aussehen. Abdul-Mateen II Morpheus trägt die gleiche Brille wie damals Lawrence Fishburne und bietet Neo ähnlich wie im ersten Teil, die rote und blaue Pille an. Diese Bestätigung bringt aber noch mehr Fragen ans Licht. Warum wurde Morpheus neu gecastet während Moss immer noch als Trinity auftritt? In einem neuen Interview mit British GQ verriet Yahya Abdul-Mateen eine paar brisante Einzelheiten. So scheint es, dass die neue Inkarnation von Morpheus nicht gleich der Alten ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass in der Matrix Lore Morpheus schon einmal das Zeitliche segnete. Zwar geschah das nur ein einem Videospiel, so zählt es anscheinend zum Canon.

Yahya Abdul-Mateen II und das Matrix Franchise

Das bedeutet wohl für uns Fans, dass wir darauf gespannt sein können, inwiefern der neue Morpheus anders erscheint und erklärt wird, warum er so viel jünger aussieht. Im gleichen Interview musste Abdul-Mateen II zugeben, nie ein großer Matrix Fan gewesen zu sein. Er wusste, dass die Filme existieren und welchen Status sie tragen. Aber zum öfter anschauen, hatte es dann doch nicht gereicht. Umso mehr will sich der talentierte Schauspieler in seine Rolle einbringen. Dafür hatte er sich auch vorgenommen noch einmal mit Lawrence Fishburne zu sprechen. Dadurch versucht er sich für den Film und uns Fans so gut wie möglich auf seine Figur vorzubereiten. Was daraus am Ende wird, können wir uns kurz vor Weihnachten ab dem 23.Dezember 2021 anschauen.

Quelle: IndieWire

Titelbild: © WarnerBros. Pictures