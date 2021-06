Dead Space – EA liefert nächsten Hinweis auf neuen Teil

Erst vor kurzem machten Gerüchte die Runde, dass Publisher Electronic Arts derzeit möglicherweise an einem neuen Ableger zur populären Survival-Horror-Reihe Dead Space werkelt. Nun befeuert das amerikanische Unternehmen die Gerüchteküche noch einmal kräftig selbst und sorgt für weitere Spekulationen um die Rückkehr des Weltraum-Abenteuers.

Offizieller YouTube-Account liefert weitere Hinweise auf neues Dead Space-Spiel

So machte der US-amerikanische Publisher unlängst durch Änderungen am offiziellen YouTube-Kanal von Dead Space auf sich Aufmerksam. Hier wurde nämlich überraschend das Logo des Kanals ausgewechselt. Wo bislang ein Bild zum Koop-Ableger Dead Space 3 aus dem Jahre 2013 zu sehen war, können Fans nun Isaac Clarke in einem seiner Advanced Suits aus dem zweiten Teil der Hauptreihe bewundern. In Anbetracht der Tatsache, dass die letzte Aktivität des YouTube-Kanals ebenfalls über 8 Jahre zurückliegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass EA tatsächlich im Rahmen der kommenden EA Play einen neuen Ableger der Horror-Reihe ankündigen könnte. Änderungen oder Aktualisierungen auf weiteren Social-Media-Accounts wie Facebook oder Twitter wurden bislang allerdings nicht vorgenommen.

Ursprünglich befeuerte VentureBeat-Redakteur und Insider Jeff Grubb die Gerüchteküche um ein mögliches Comeback der einstigen Visceral Games-Marke. So will dieser nämlich in Erfahrung gebracht haben, dass Electronic Arts daran arbeitet ein bekanntes Franchise zurückzubringen und gab einige Hinweise in Richtung des bekannten Grusel-Abenteuers. Ob uns wirklich eine Neuinterpretation des populären Horror-Trips erwartet, werden wir frühestens wohl erst am 22. Juli 2021 im Rahmen von EA’s Livestream erfahren.

Quelle: Reddit