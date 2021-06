Playstation Plus – Das sind die Spiele für Juli 2021

Sony hat gerade die neuen Playstation Plus Spiel für den kommenden Juli enthüllt. Dieses Mal erwarten euch Next Gen Ratten, Gekloppe und viel Geballer. Das Angebot sollte also für die meisten wieder etwas zu bieten haben.

Das sind die Playstation Plus Titel für Juli

Wie bereits vor wenigen Wochen vermutet, wird die PS5 Version des Überraschungshits A Plague Tale: Innocence tatsächlich Teil des Juli Angebots sein. Die Geschichte um das Geschwister Duo und die Rattenplage konnte viele Fans finden, und Plus Nutzer sollten sich das Spiel daher nicht entgehen lassen.

Shooter Fans dürfen sich auf die PS4 Version von Call of Duty: Black Ops 4 freuen. Wenn ihr euch gerne mit Freunden messen wollt seid ihr hier genau richtig. Sollte das Geballer nicht so euer Ding sein, dann schaut euch vielleicht WWE 2K Battlegrounds an, denn hier geht es im Ring zur Sache.

A Plague Tale: Innocence for PS5, Call of Duty: Black Ops 4 and WWE 2K Battlegrounds for PS4 are your PlayStation Plus games for July: https://t.co/Ge3l6Z73d3 pic.twitter.com/6MleafBoEm — PlayStation (@PlayStation) June 30, 2021





Quelle: @PlayStation via Twitter