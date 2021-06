Dead Space – Gerüchte um neuen Ableger und vermeintliche Ankündigung im Juli

Nachdem im Rahmen der letztjährigen Game Awards mit The Callisto Protocol erst ein inoffizieller Dead Space-Ableger angekündigt wurde, könnten Fans nun schon bald einen offiziellen Nachfolger zur populären Survival-Horror-Reihe erhalten. Dies zumindest lassen aktuelle Gerüchte vermuten, die auf den Aussagen von Insider Jeff Grubb basieren.

Arbeitet EA Motive bereits an einem neuen Dead Space?

Nachdem Fans Dead Space 3 seinerseits dank Abkehr von den Survival-Horror-Wurzeln vermehrt negativ aufnahmen und Entwickler Visceral Games 2017 endgültig von Publisher Electronic Arts geschlossen wurde, sanken zuletzt die Chancen auf einen vierten Ableger des gruseligen Sci-Fi-Abenteuers rund um Isaac Clarke. Glaubt man aktuellen Gerüchten dürfen Fans nun aber möglicherweise doch auf ein Comeback der Spiele-Reihe hoffen. So meldete sich unlängst VentureBeat-Redakteur und Insider Jeff Grubb zum Thema zu Wort. Angesichts der bevorstehenden EA Play 2021 im kommenden Monat will er in Erfahrung gebracht haben, dass EA eine altbekannte und vor allem etablierte Marke zurückholen wird. Dieses soll von EA Motive entwickelt werden, welche bereits zuvor an Star Wars: Squadrons werkelten. Konkreter benannte Grub diese IP zwar nicht, schürrte aber dennoch Gerüchte um die Rückkehr des Dead Space-Franchise.

So fügte Grub hinzu:

„We’re going to see it… if we’re not dead first“

(dt. „wir werden das neue Projekt sehen, wenn wir nicht vorher tot sind“)

Zahlreiche Fans sehen die Verwendung von dem Wort “dead” als klaren Bezug zur populären Survival-Horror-Marke. Ob der Redakteur damit wirklich auf die einstige Visceral-IP anspielt, wird sich endgültig wohl erst am 22. Juli im Rahmen der EA Play zeigen.

Dead Space-Fans hatten unterdessen bereits im Dezember 2020 Grund zur Freude. So enthüllte Entwickler Striking Distance Studios im Rahmen der vergangenen Game Awards ihr erstes Projekt The Callisto Protocol offiziell. Das düstere Action-Adventure orientiert sich dabei stark an der populären Survival-Horror-Reihe – kein Wunder wenn man bedenkt, dass unter anderem mit Glen Schofield ein Veteran der Dead-Space-Geschichte am Spiel beteiligt sein wird.

Quelle: Videogames Chronicle