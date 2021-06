EA Play Live – Neue Details zum Startzeitpunkt, Preshow und mehr

Mit Sony und EA blieben in diesem Jahr gleich zwei große Publisher den E3-Feierlichkeiten im Juni fern. Zumindest Electronic Arts wird jedoch mit einem digitalen Event im Juli nachziehen. Dazu hat das Unternehmen nun weitere Details bekannt gegeben.

Wie EA bereits im Mai verkündete, wolle man sich im Rahmen der sogenannten EA Play Live am 22. Juli im Detail zu den kommenden Spielen sowie zu einigen Updates äußern. Konkrete Informationen zur Veranstaltung lagen aber bis dato noch nicht vor.

Zumindest bis jetzt, denn nun haben die Verantwortlichen einige weitere Infohappen zum digitalen Event fallen gelassen. Demnach soll die EA Play Live mit einer Preshow eingeläutet werden, die am 22. Juli 2021 bereits um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt. Welche Inhalte uns im Vorabprogramm erwarten, darüber behielt man allerdings noch Stillschweigen.

In der Hauptshow wird dann unter anderem WWE-Superstar Xavier Woods präsent zu sehen sein. Der Wrestling-Profi soll nämlich als Host maßgeblich durch das Event führen und die einzelnen Segmente anmoderieren. Inhaltlich wird in jedem Fall Battlefield 2042 einen großen Platz einnehmen. EA will unter anderem neues Gameplay zeigen und dabei einen gänzlich neuen Spielmodus enthüllen.

Darüber hinaus häufen sich zuletzt vermehrt Gerüchte um die Ankündigung eines neuen Dead Space. Denn obwohl der verantwortliche Entwickler Visceral Games vor einigen Jahren seine Pforten schließen musste, liegt die Marke selbst noch bei EA. Ein neues Team mit den Arbeiten an einem vierten Teil zu betrauen, wäre nicht unüblich.

