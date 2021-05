Oscars – Termin für die 94. Verleihung bestätigt

Die letzte Oscar-Verleihung ist gerade einen Monat her, da bekommen wir auch schon den Termin für 2022. So hat die Academy bekannt gegeben, dass die Oscars 2022 am 27. März stattfinden werden.

Der neue Oscars-Zeitplan

Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit. So wurde die Frist zum Einreichen von Filmen auf den 31. Dezember 2021 festgelegt, anstatt dem 28. Februar 2022. Damit wird die Zeit wieder auf die Frist zurückgesetzt, die vor Corona üblich war. Im letzten Jahr war die Frist verlängert worden, um trotz der anhaltenden Corona-Pandemie möglichst viele Einreichungen zu ermöglichen. Hoffentlich werden trotzdem einige Filme dabei sein, die es auch hier zu sehen gibt. Der Termin der Verleihung selbst ist wohl nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen Termin-Überschneidungen verschoben worden. Schließlich findet Mitte Februar der Super Bowl LVI in Los Angeles statt. Auch ist noch nicht bekannt, wer die Verleihung inszenieren wird, und angesichts einiger längst überfälligen Änderungen ist es vermutlich keine schlechte Idee, sich dafür mehr Zeit zu nehmen.











Quelle: THR