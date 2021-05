Out of Line – Neues Futter für Puzzle- und Plattformer-Freunde

Fans von Puzzles und 2D-Plattformern bekommen mit Out of Line neues Spielefutter geliefert. Das Indiestudio Nerd Monkeys aus Portugal bringt euch ein handgezeichnetes Abenteuer, wo ihr einem kleinen Roboter dabei helfen müsst, aus seiner Fabrik zu entkommen.

Puzzelt und springt in Out of Line durch handgezeichnete Welten

Laut eigenen Aussagen wurde man bei der Erstellung des Spiels besonders vom Stil der Ghibli-Filme inspiriert. Alle Figuren und Charaktere sind von Hand gezeichnet und erzeugen eine ganz besondere Atmosphäre.

Man spielt den kleinen San, der auf seiner Flucht aus einer Fabrik vielen fiesen Robotern entkommen muss. Im Trailer sehen wir riesige Greifarme, die ihn packen möchten. Doch San ist nicht alleine, denn er trifft auf viele Wesen und Verbündete, die ihn bei seiner Flucht unterstützen. Außerdem hat er ein ganz besonderes Utensil zur Verfügung.

Mit seinem Speer greift San nämlich nicht an, er nutzt ihn vielmehr zum Lösen einiger Rätsel. So könnt ihr Objekte damit abwerfen oder Brücken damit bilden. Der Speer kehrt dabei immer wieder zu San zurück.

Das gezeigte Gameplaymaterial lässt sich wohl am besten mit Spielen in der Art von Limbo vergleichen. Der Puzzle-Plattformer erscheint am 23. Juni für den PC, Versionen für die Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind für etwas später im Jahr geplant.











