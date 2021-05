Little Nightmares – Indie-Horror kostenlos bei Steam

Little Nightmares 2 kam mit seiner schaurig schönen Atmosphäre gut bei Fans an, nun kann man den Vorgänger nachholen, sollte man dies noch nicht getan haben. Dazu muss man nicht einmal sein Portemonnaie hervorkramen, der Indie-Titel ist derzeit kostenlos bei Steam erhältlich.

Schlagt schnell zu, um Little Nightmares kostenlos zu spielen

Aktuell gibt es ein Free Promotional Package, bei dem ihr ganze 100 % sparen könnt. Dies ist nur eine etwas umständliche Weise um euch zu sagen, dass der Indie-Horror-Hit im Moment kostenlos ist. Ihr könnt das Spiel direkt herunterladen, installieren und für immer behalten.

Natürlich gilt dieser Deal nicht für immer und so habt ihr diesen Beitrag hoffentlich rechtzeitig gesehen, denn viel Zeit bleibt euch nicht, dieses Angebot anzunehmen. Bereits am Ende des 30. Mai endet das Free Promotional Package und das Spiel wird wieder knappe 20 € kosten. Wenn ihr also zuerst den zweiten Teil gespielt habt und das Erstlingswerk noch nachholen möchtet, dann lasst euch nicht allzu lange bitten.

