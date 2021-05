Élite – Staffel 4 bald auf Netflix

Es ist die Zeit der spanischen Serien – spätestens nach der Highlight-Serie Haus des Geldes sind viele Zuschauende auf den Geschmack gekommen, ganz geschweige auf den des südlichen Temperaments, der in Élite nicht zu kurz kommt. Die Macher Carlos Montero und Dario Madrona hatten dafür gesorgt, in Staffel 3 lose Enden zu schließen. Der Trailer verspricht Drama, Drama, Drama. Starten wird’s auf Netflix am 18. Juni 2021. Lest weitere Fakten dazu hier.

Élite – Wo bleibt Nadia?

Da die losen Enden nun geschlossen sind, hatten die Fans ihre Sorge geäußert, keine altbekannten Gesichter zu sehen. Der Trailer zeigt aber, dass die meisten Protagonist*innen aus den vorherigen Staffeln dabei sein werden. Samuel García Domínguez (Itzan Escamilla), Guzmán Nunier Osuna (Miguel Bernardeau), Ander Muñoz (Arón Piper), Omar Shana (Omar Ayuso), Rebeka de Bormujo (Ávalos Claudia Salas) und Cayetana Grajera Pando (Georgina Amorós) werden mit neuen Charakteren die Leinwand regieren. Der Plot ist noch nicht ganz sicher, es sieht aber so aus, als würde durch den neuen Schulleiter ein neuer Wind in der Eliteschule Las Encinas wehen.

Und wo bleibt Nadia? Sie scheint zumindest einen kurzen Auftritt zu haben, der hoffentlich nicht nur bei der Stimme in einem Telefonat bleibt. Es steht uns viel Drama bevor, und eine saftige Portion an Herz- und Kopfzerbrechen. Auch, was Nadia und Guzmán angeht, da Guzmán augenscheinlich ein Auge auf eine andere Mitschülerin geworfen hat.

Was denkt ihr, wie wird es in Élite 4 für das Herzenspaar Nadia und Guzmán ausgehen?











Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz via YouTube