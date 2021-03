Monster Hunter – Neue Demo und Releasetermin für Monster Hunter Stories 2 veröffentlicht

Bereits in der vergangenen Woche kündigte Capcom an im Rahmen eines Monster Hunter Digital Events neue Informationen zur Spielereihe bekannt zu geben. Mit dem gestrigen Tag veröffentlichte man unlängst ein Video, dass sich dem kommenden Monster Hunter Rise sowie dem Spin-off Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin näher widmete. So dürfen sich Spieler in Kürze über eine neue Demo freuen, außerdem gab der japanische Publisher den finalen Release des storybasierten Ablegers bekannt.

Wann erscheint Monster Hunter Stories 2?

Der Nachfolger zum rundenbasierten Spin-off soll bereits in diesem Sommer veröffentlicht werden. Konkreter dürfen Spieler ab dem 9. Juli die digitale als auch physische Fassung für die Nintendo Switch sichern. PC-Spielern können zeitgleich ebenfalls digital auf Steam zugreifen. Abseits davon kündigte Capcom ebenfalls die Deluxe Edition des Spiels an. Diese enthält neben einzigartigen Rüstungen, einer Frisur im Nergigante-Look auch zwei Aufkleber-Sets. Zudem kündigte man drei neue amiibo-Figuren zur populären Rollenspiel-Reihe an. Mit den NFC-Figuren von Ena, Ausmerzflügel und Tsukino erhaltet ihr im Spiel dann spezielle Rüstungen sowie tägliche Boni.

Neue spielbare Demo angekündigt

Nachdem Fans bereits im Januar einen ersten Blick auf Monster Hunter Rise werfen konnten, steht nun die nächste Testversion des kommenden Action-RPGs in den Startlöchern. So kündigte man im Rahmen des Digital Event unlängst an, am kommenden Freitag, den 12. März 2021, eine weitere Demo zu veröffentlichen. Diese soll neben den bereits bekannten Inhalten ebenfalls ein neues Monster bereithalten, das Spieler bekämpfen dürfen. Das Monster Magnamalo soll dabei eine vollkommen neue Herausforderung darstellen. Abseits davon sprach man erstmals über den neuen “Randale”-Modus. Dieser soll euch in dem Dorf Kamura vor mehreren Wellen von Monsternangriffen stellen.

Das Monster Hunter Digital Event könnt ihr euch im Folgenden zu Gemüte führen:











Quelle: Capcom via YouTube