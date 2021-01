Monster Hunter Rise – Digital Event für Donnerstag angekündigt

Gemeinsam mit Nintendo plant Capcom für den kommenden Donnerstag die Ausstrahlung eines digitalen Events zu Monster Hunter Rise. Fans dürfen sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf frische Eindrücke zum Switch-Spiel freuen.

Capcom wird mit Monsters Hunter Rise bereits in diesem Jahr einen völlig neuen Ableger der Spieleserie für Nintendo Switch veröffentlichen. Passend dazu hat das japanische Unternehmen einen Stream angekündigt, der schon am kommenden Donnerstag, den 7. Januar um 15 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird.

Das Monster Hunter Digital Event dürfte vermutlich neben neuen Informationen zum Spiel auch gleich einige frische Gameplay-Szenen mit sich bringen. Gerüchten zufolge plant Nintendo zudem die Veröffentlichung einer kostenlosen Demoversion im Vorfeld des Releases. Abseits von Rise hat Capcom mit Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin zudem ein weiteres heißes Eisen im Feuer, das im Rahmen der Präsentation ebenfalls thematisiert werden könnte.

Das Event wird zunächst auf Englisch ausgestrahlt, soll im Nachgang allerdings auch in diversen lokalisierten Fassungen via YouTube zur Verfügung stehen.

Monster Hunter Rise erscheint bereits am 26. März 2021.

Seht euch das Monster Hunter Digital Event (in englischer Sprache) am 07.01. um 15:00 Uhr hier an: https://t.co/2XrLxp0yBF

Eine lokalisierte Version ist kurz nach der Präsentation auf unserem YouTube-Kanal verfügbar: https://t.co/Y8ZZVTPZJn https://t.co/xmJHeFwwgA

— Nintendo DE (@NintendoDE) January 5, 2021