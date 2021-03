Bethesda – Weiterer Hinweis zu Microsoft-Event aufgetaucht

Die Gerüchte um ein kommendes Microsoft-Event zur Übernahme von Zenimax, bzw. Bethesda, reißen immer noch nicht ab. Erneut gibt es weitere Hinweise, die auf ein solches Online-Event hindeuten. Der für üblich sehr gut informierte Venturebeat-Journalist Jeff Grubb will sogar das genaue Datum wissen.

Kommt ein Event zur Übernahme von Bethesda bereits in wenigen Tagen?

Die Vermutungen sind nicht neu. Dennoch haben wir insbesondere auf Seiten von Microsoft kaum Infos zum Kauf von Bethesda bekommen. Die EU hat erst kürzlich einer Übernahme zugestimmt. Diese war die letzte fragliche Instanz, die das Ganze hätte verhindern können. Jeff Gruber, der oft gut informierte Journalist, postete nun eine Übersicht mit kommenden Messen und Online-Events. Dieser listet den Stream “What’s up with Xbox/ Bethesda Aquisition” bereits für den kommenden Donnerstag. Allerdings äußerte sich Mirosoft noch nicht dazu, ob schon am 11.03 eine Präsentation stattfindet.

Insbesondere Playstation-Fans sind gespannt, wie die Redmonder das Thema rund um Exklusivspiele behandeln. Außerdem vermissen wir weiterhin immer noch neue Infos zu Elder Scrolls 6 und Starfield. Zudem goss Jason Ronald zusätzliches Öl ins Feuer. Der Director of Program Management bei Xbox sagte in einem Podcasts, dass er sich 2021 insbesondere auf einige Spiele freue, die noch gar nicht angekündigt wurden. Natürlich ist der Bezug zum Tochterunternehmen von Zenimax nicht valide, jedoch häufen sich weiter die Gerüchte und mögliche Hinweise.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

Quelle: Jeff Grubb via Twitter