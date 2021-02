God of War: Ragnarok – Release in diesem Jahr scheint unwahrscheinlich

Covid-19 hat so manche Release-Verzögerung in der Gaming Branche auf dem Gewissen und auch God of War: Ragnarok könnte ein weiterer Fall werden. Der heiß erwartete Titel wurde von Jim Ryan während mehrerer Interviews mit Magazinen mit keiner Silbe erwähnt. Stattdessen bekräftigte er den Release eines anderen Spiels.

Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment, äußerte sich in mehreren Interviews zur derzeitigen und zukünftigen Situation rund um die PS5. Dabei ging es natürlich, neben der neuen Playstation VR, auch um neue Spiele. Er verwies immer wieder auf Horizon: Forbidden West als Blockbuster für die zweite Jahreshälfte. Für eben jenen Zeitraum ist aber eigentlich auch das neue Abenteuer von Kratos angedacht. Das Spiel erwähnte Ryan jedoch überhaupt nicht. Die Spekulationen reichen von einem späteren Release, bis hin zu Vergesslichkeit.

Aber auch Jason Schreier von Kotaku, der üblicherweise sehr gut informiert ist, gab sich über Twitter äußerst zuversichtlich, dass GoW nicht mehr dieses Jahr erscheint. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony gab es aber noch nicht. Jedoch spricht die fehlende Erwähnung eher dafür, dass die Entwickler noch etwas Zeit benötigen. Der Exklusivtitel galt bislang neben dem neuen Horizon als zweiter Blockbuster für 2021. Die Interpretationen rund um das neue Kratos-Spiel sollte man natürlich mit Vorsicht genießen. Wir informieren euch natürlich, sobald es handfeste Ankündigungen gibt.

Jim Ryan confirms that more PlayStation games are headed to PC, starting with Days Gone this Springhttps://t.co/cYpIff3qRF pic.twitter.com/75j4WGqktt

— Nibel (@Nibellion) February 23, 2021