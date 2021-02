Twisted Metal – PlayStation-Exklusivtitel erhält TV-Serie

Der PlayStation-Actionhit Twisted Metal bekommt eine Fernsehserie spendiert. An der Produktion ist unter anderem der Autor von Cobra Kai beteiligt.

Autorenduo von Deadpool liefert Vorlage

Dass Sony Pictures Television an einer TV-Umsetzung der populären Rennspielreihe Twisted Metal werkelt, ließ das Unternehmen bereits 2019 durchblicken. Nun scheint das Projekt aber endgültig in der Produktion zu sein. Wie Variety unlängst berichtet, handelt es sich bei der TV-Serie um eine Action-Komödie, die von Sony Pictures Television und PlayStation Productions gemeinsam entwickelt wird. Als Autor zeichent sich indes Michael Jonathan Smith verantwortlich, welcher bereits maßgeblich an Erfolgsserien wie Cobra Kai mitgeschrieben hat. Darüber hinaus bedient sich die Serie an einer Originalvorlage von Rhett Reese und Paul Wernick, die beispielweise an Filmen wie Zombieland und Deadpool werkelten.

Inhaltlich wird sich die Serie um einen verrückten Autoliebhaber drehen, der inmitten einer postapokalyptischen Einöde eine geheimnisvolle Lieferung austragen muss. Einen groben Releasetermin gibt es bis dato im Übrigen nicht.

Mit der Hilfe eines schießwütigen Autodiebs muss er sich wilden Marodeuren, die zerstörerische Fahrzeuge fahren, und anderen Gefahren der offenen Straße stellen (…) Einschließlich eines geistesgestörten Clowns, der einen nur allzu bekannten Eiscreme-Truck fährt, den Fans des Spiels als Sweet Tooth kennen dürften.

Die Rennspielreihe Twisted Metal hat bereits einige Ableger auf PlayStation-Systemen spendiert bekommen. Der letzte Teil erschien 2012 für die PlayStation 3.











