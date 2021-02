State of Play – Nächste Ausgabe bereits am Donnerstag

Nachdem Nintendo bereits in der vergangenen Woche mit dem hauseigenen News-Format Nintendo Direct vorgelegt hat, will Sony nun in dieser Woche nachziehen. So kündigte der japanische Publisher am gestrigen Abend offiziell an, dass wir die nächste Ausgabe des Livestreams noch am kommenden Donnerstag erwarten dürfen. Erste Informationen zu den Inhalten und was Fans erwarten dürfen, gab man in diesem Zuge ebenfalls bekannt.

State of Play mit Blick aufkommende PlayStation 4- und PlayStation 5-Titel

Die erste Ausgabe im Jahr 2021 von Sonys News-Format wird bereits am morgigen Donnerstag, dem 25. Februar um 23 Uhr, offiziell via Twitch sowie YouTube zu verfolgen sein. Insgesamt soll der Stream ungefähr eine halbe Stunde andauern. Danach kann die Aufzeichnung wie gewohnt über YouTube angesehen werden. Insgesamt werden in der 30-minütigen Präsentation zehn Spiele näher beleuchtet. Dabei soll es sich unter anderem ebenfalls um Neuankündigungen handeln. Zudem gesellen sich diverse Third-Party- und Indie-Titel, die teilweise zuletzt auf der Play of State im Juni des letzten Jahres gezeigt wurden. Die Vermutung liegt dabei nahe, dass Spiele wie Kena: Bridge of Spirits, Little Devil Inside oder Stray näher beleuchtet werden. Ob diverse Exklusiv-Titel aus dem Hause Sony wie Returnal, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West oder Ratchet & Clank: Rift Apart ebenfalls einen Auftritt erhalten, wurde indes nicht bekannt gegeben.

Sony stellt in diesem Zusammenhang allerdings klar, dass es in der kommenden Ausgabe definitiv keine Neuigkeiten zur PlayStation-Hardware geben wird. So kann auch ausgeschlossen werden, dass Sony weitere Informationen zum neuen PlayStation VR-Headset bekannt gibt. Dieses wurde ebenfalls am gestrigen Tag offiziell angekündigt. Ein Release des VR-Gerätes ist allerdings nicht mehr in diesem Jahr zu erwarten.

Quelle: PlayStation Blog