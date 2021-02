Anthem – BioWare stellt Arbeit an Next Update ein

Die Mass Effect Macher BioWare wollten sich Anfang 2019 mit Anthem ein Stück vom Live Service Game Kuchen holen. Doch schon der Launch verlief mehr als holprig und auch die Monate danach verliefen nicht besser, Das Next Update sollte es richten, doch damit ist jetzt Schluss.

Anthem Next ist Geschichte

Schon als BioWares Live Service Titel Anfang 2019 in die Hände von Spieler gelangte war schnell klar, dass hier kein Destiny Killer drinsteckt. Trotz des Potenzials und der coolen Flugmechanik, litt das Spiel unter zahlreichen Bugs, schwacher Story und langweiligem Gameplay. Die vollständige Abwesenheit von echtem Endgame Content kam dann noch obendrauf.

In den folgenden Monaten erschienen zahlreiche Patches die neben wenigen Fixes, immer noch mehr Bugs ins Spiel brachten. Ich selbst habe bei meinem Weg zur Platin intensiv alle Bugs durchleiden dürfen und auch fast ein Jahr nach Release waren fast alle Bugs vom Start noch immer im Spiel.

Die Spielerzahlen gingen spürbar für jeden in die Knie und die verbliebene Community wurde immer lauter und verlangte nach starken Veränderungen. Ende 2019 kündigte dann BioWare an, an einem Next betitelten Update zu arbeiten, welches das Spiel komplett umkrempeln und verbessern sollte.

Danach war es lange ruhig bis letzte Woche durch Jason Schreier von Bloomberg die Info kam, dass EA schon bald über die Zukunft des Titels entscheiden würde. Und heute ist es soweit und im offiziellen Blog erklärt BioWare die Einstellung der Arbeiten an gesamten Projekt. Das Spiel soll jedoch im aktuellen Zustand weiter betrieben werden. Der Fokus soll jetzt auf andere Projekte wie Mass Effect gelegt werden.

Persona 5 Strikers Limited Edition (Nintendo Switch) Tauchen Sie ein in die stylishe Welt von Persona - mit einer komplett neuen Geschichte

Steuern Sie ihr Team auf geschickte Weise in einem explosiven Kampfsystem

Erleben Sie Kämpfe bei einer Wahnsinnsreise durch ganz Japan

Digitale Bonus-App mit Soundtrack mit über 40 Songs, digitales Artbook und Blick-hinter-die-Kulissen-Video

Quelle: @bioware via Twitter