God of War: Ragnarök – Releasetermin weiterhin offen

God of War: Ragnarök ist schon lange einer der vielen begehrten Titel, deren Erscheinung seit 2021 auf sich warten lassen. Heute sollte der tatsächliche Release-Termin veröffentlicht werden. Doch das wird nichts.

Jason Schreier, Reporter von Bloomberg schrieb in einem Tweet recht vage, dass man heute nicht mit dem Release Datum zum Spiel rechnen darf. Er appelliert aber auch daran, dass sich deswegen nicht das Erscheinungsdatum an sich ändert und es im Jahr 2022 definitiv kommen wird. Seit Anfang Juni wird auf vielen Seiten spekuliert, ob es den November treffen wird. Das würde zwar immer noch sehr viel Geduld verlangen, ist aber noch besser, als sich erst auf 2023 einstellen zu müssen.

On God of War Ragnarok rumors: as of very recently, there was indeed a release date announcement planned for Thursday, June 30, per people familiar. Recent tweets from Cory Barlog suggest that is no longer happening. Still, as far as I know the game has not been delayed again.

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 29, 2022