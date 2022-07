Nintendo Online – Abo wird um 4 weitere “Gratis”-Titel erweitert

Falls ihr Abonnent von Nintendo Online seid, könnt ihr euch auf weitere, “kostenlose” Titel freuen. Die Japaner erweitern den Service schließlich immer wieder um einige Klassiker. Welche Spiel euch hier erwarten, haben wir mal zusammengefasst.

Sega Mega Drive trifft auf Nintendo Online

Beginnen wir mit einem Klassiker aus dem Jahre 1989. Dort erschien der Titel zunächst für Arcade, danach für den Mega Drive. In Zero Wing schießt ihr euch gegen Weltraumpiraten durch das All. Kämpferisch zeigt sich auch Comic Zone. Dieses Spiel erblickte 1995 das Licht der Welt und ist ein Beat’em Up. Wie der Name verrät, ist es stilistisch an einen Comic angelegt hat bringt somit eine ganz eigene Art mit sich. Weiter gesellt sich ein Mega Man Titel zu den Neuzugängen hinzu. Mit The Wily Wars bekommt ihr im Prinzip mehrere Spiele.

Denn dies ist eine Compilation, bestehend aus den ersten drei Mega Man Spielen. Abgreifen lohnt sich also dreifach. Die neuen Titel im Abo werden durch Target Earth abgerundet. In diesem Run & Gun Titel von 1990 wird ebenfalls viel Action geboten. Tatsächlich war das Game auch zwischen durch via Virtual Console auf der Wii erhältlich. Der Abo-Service kostet für 12 Monate 19,99€. Um aber auch die Mega Drive Spiele spielen zu können, benötigt ihr das Erweiterungspaket, welches in Summe 39,99€ auf das Jahr gesehen kostet.

Diese klassischen SEGA Mega Drive-Spiele sind jetzt für Mitglieder von #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack erhältlich! ☑️ Comix Zone

☑️ Target Earth

☑️ Zero Wing

