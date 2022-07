Skull and Bones – Erscheint das Piraten-Abenteuer doch noch in diesem Jahr?

Die Entwicklung von Skull and Bones als holprig zu bezeichnen, könnte als Untertreibung des Jahres durchgehen. Nachdem das Projekt 2017 von Ubisoft pompös angekündigt wurde, folgten unzählige Verschiebungen und Reboots, die auch fünf Jahre später kein Ende gefunden haben. Neuesten Informationen zufolge scheint diese Tortur einer Entwicklung jedoch endlich von Erfolg gekörnt zu sein. Diesen November soll das arg verpätete Piraten-Abenteuer an den Start gehen – doch selbst bei diesen Gerüchten schwimmen wieder einmal besorgniserregende Formulierungen im Kielwasser mit. Wir klären auf.

Ist das zu glauben? Wir befinden uns im Jahr 2022 und berichten immer noch über mögliche Launch-Daten von Skull and Bones. Das mittlerweile berühmt-berüchtigte Projekt aus dem Hause Singapur scheint endlich auf die Zielgerade zuzusteuern, auch wenn das Ganze vielleicht nur teilweise mit dem Stand der Entwicklungen zu tun hat. Einem Senior Reporter von Kotaku zufolge, wird die baldige Veröffentlichung von Skull and Bones vorrangig durch wirtschaftliche Beweggründe vorangetrieben. Der Titel wird nämlich hauptsächlich von Ubisoft Singapur entwickelt. Laut Etan Grach habe Mutterkonzern Ubisoft hat mit der ansässigen Regierung einen staatlichen Fördervertrag für die Entwicklung der Piraten-Simulation abgeschlossen, einen Fördervertrag, der scheinbar eine Frist vorgibt. Dieser Vertrag könnte auch die Erklärung dafür sein, dass Ubisoft das Projekt nicht längst hat absägen lassen. Natürlich stimmen diese Informationen nicht sonderlich optimistisch über den technischen Stand von Skull and Bones.

Zudem sei eine geschlossene Beta für den Titel, der urprünglich im Juni abgehalten werden sollte, auf den letzten Drücker abgesagt worden. Als Begründung wurde der Zustand des aktuellen Builds genannt. Wenige Monate vor einem erzwungenen Release stehen also alle Zeichen auf ein fulminantes Fiasko. Aber wie, dem auch sei, Skull and Bones scheint allem anschein nach am 8. November 2022 für PS5, Xbox Series, PC und Stadia zu erscheinen. Wir bleiben gespannt und machen uns auf einen Shit-Storm gefasst.

Was originally aiming for early summer. Pushed to September. Now November.

Was told there was supposed to be closed test this month but was cancelled due to the state of the build.

It's coming either way tho due to existing government subsidy agreement https://t.co/RklKqNTlRh

— AmericanTruckSongs8 (@ethangach) June 29, 2022