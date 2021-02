Playstation VR – Neues VR-System für die PS5 angekündigt

VR ist aus der Gamingwelt mittlerweile nicht mehr wegzudenken und Playstation VR ist in dieser Hinsicht neben Oculus und SteamVR einer der größeren Vertreter. Auf der PS4 waren vor allem Titel wie Resident Evil 7 mit VR ein ganz besonderes Erlebnis und das wird auf der PS5 wohl nicht anders sein. Sony kündigte nämlich nun an, dass ein neues VR-System in Arbeit ist.

Playstation VR für PS5 nicht mehr in diesem Jahr

So ganz aus dem Blauen heraus kommt diese Ankündigung nicht. Im vergangenen Jahr suchte man bei Sony per Stellenanzeige nach Mitarbeitern, die an einem VR-Projekt arbeiten sollten, Im offiziellen Playstation Blog verkündet man nun, dass die Entwicklung an einem neuen VR-System in vollem Gange sei. Man möchte ein noch nie dagewesenes Next Gen-VR-Erlebnis bieten und arbeite deshalb mit Hochdruck an dem neuen Projekt. Dabei möchte man natürlich so viel wie möglich von dem verwenden, was man von der PS4-Ära gelernt hat.

Neue Features werden noch nicht explizit genannt, jedoch werden auch neue VR-Controller entwickelt. Diese sollen zumindest einige Funktionen des DualSense-Controllers übernehmen und somit ein neues VR-Spielgefühl bieten. Dies ist das einzige Beispiel eines neuen Features, welches im Blogeintrag erwähnt wird.

Es steht wohl noch eine lange Entwicklungszeit bevor und so teilt man in der Verkündung mit, dass das neue VR-System nicht mehr in 2021 erscheinen werde. Ein ungefährer Releasezeitraum wurde ebenfalls nicht eingegrenzt. Es sollen wohl aber schon recht bald noch mehr neue Informationen veröffentlicht werden.

Quelle: Playstationblog