PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im Februar 2021

Passend zum Start des neuen Monats veröffentlichte Sony bereits vor kurzem das Line-Up ihres kostenpflichtigen Online-Services PlayStation Plus. Während Abonnenten bereits auf ihre gratis Dreingaben im Februar zugreifen können, war Sony den Kunden des Streaming-Dienstes PlayStation Now noch eine aktuelle Aussagen über die kommenden Neuzugänge schuldig.

PlayStation Now im Februar mit Blockbustern wie Detroit: Become Human und Little Nightmares

Unlängst äußerte sich das japanische Unternehmen nun auch zu den Spiele-Hits, die das Portfolio des Streaming-Services im Februar erweitern werden. Wie gewohnt dürfen sich Abonnenten auch in diesem Monat über einige Highlights und Blockbuster freuen. So hält unter anderem Quantic Dreams‘ emotionales Adventure Detroit: Become Human Einzug in die bestehende Spielebibliothek. Das actionreiche Abenteuer nimmt euch dabei mit auf eine spannende Reise in die Zukunft, die euch vermehrt vor moralische Dilemmata stellen wird. Zudem gesellt sich im Februar ebenfalls der Prügelt WWE 2K Battlegrounds. In hektischer Arcade-Manier dürft ihr euch hier mit den populärsten WWE-Legenden in den verschiedensten Disziplin austoben. Passend zum bevorstehende Release von Little Nightmares 2 haben Abonnenten ab sofort ebenfalls Zugriff auf den Erstling der düsteren Plattformer-Action. Hier schlüpft ihr in die Haut von Protagonistin Six, in dessen Rolle ihr euch zahlreichen Kidndheitsängsten stellen müsst. Activisons Shooter Call of Duty Black Ops III sowie der Hack-and-Slay-Actiontitel Darksiders Genesis komplimentieren das Portfolio im Februar.

Der Streaming-Dienst PlayStation Now kann auf der PlayStation 5 als auch der PlayStation 4 sowie dem PC genutzt werden. Insgesamt könnt ihr hier aus einem Portfolio von über 650 Spiele wählen. Der Dienst steht euch derzeit zu einem Preis von 59,99 € im Jahr zur Verfügung.

