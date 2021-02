Mass Effect Legendary Edition – Collection erscheint diesen Mai

EA hat ein Erscheinungsdatum für die Mass Effect Legendary Edition bekannt gegeben. Die Fans der Mass Effect-Reihe warten schon ewig auf eine Sammlung bzw. Neuauflage ihrer geliebten Reihe.

Mass Effect Legendary Edition in 4K!

Bioware muss das Vertrauen der Fans wieder zurückgewinnen, nachdem Mass Effect: Andromeda ein totales Debakel für die Marke war. Vielleicht kann die Legendary Edition die Wogen etwas glätten. Am 14. Mai 2021 serscheint die Sammlung, welche die die ersten drei Teile der Reihe umfasst, sowie mehr als 40 zusätzliche Story-, Waffen- und Panzerungs-DLCs. Erscheinen wird das Spiel für die Last Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One, sowie für PC via Origin und Steam. Auch ein Upgrade für die Current Gen soll möglich sein. Präsentiert wird euch das ganze in 4K Ultra HD mit HDR.

Charaktermodelle und Texturen wurden auch überarbeitet und bieten in der höheren Auflösung, ein schöneres Spielerlebnis. Aber auch Shader, visuelle Effekte, Beleuchtung, Schatten und und und wurden verbessert, um an den heutigen Maßstab heranzureichen. Außerdem sollen Optionen vereinheitlicht und Interfaces angepasst worden sein, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Besonders der erste Teil der Reihe soll durch etliche Optimierungen punkten, wodurch auch Neueinsteiger Spaß an dem Spiel haben könnten. Das Aussehen des weiblichen Shepards aus ME3, wird für alle Teile als Standard übernommen, um auch hier einheitlicher zu werden. Der Preis für den Titel wird sich übrigens auf 69,99 Euro belaufen und kann jetzt schon vorbestellt werden. Ob die Collection ihren Preis gerecht wird bleibt abzuwarten. Mehr News zu Games findet ihr hier!









Quelle: Electronic Arts via Pressemeldung