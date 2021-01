PlayStation Plus – Das sind die Spiele im Februar 2021

Auch im Februar können sich PlayStation Plus Mitglieder wieder glücklich schätzen, denn es wartet wieder ein Knaller auf sie. Aber vergesst nicht, euch vorher noch die Titel vom Januar zu sichern.

PlayStation Plus mit der Control: Ultimate Edition!

Fangen wir doch erstmal mit etwas Kleinem an. Für Besitzer der PlayStation 5, wartet Destruction Allstars darauf, von euch mächtig an die Wand gefahren zu werden. Nur das Genie beherrscht das Chaos und davon habt ihr in diesem Spiel genug. In verschiedenen Spielmodi tretet ihr gegen andere Spieler an und zeigt dabei, wer der beste am Lenker ist. Aber auch PS4-Besitzer sollen im Februar voll auf Ihre Kosten kommen.

Concrete Genie steht für PS4-Besitzer auf den Plan und entführt euch in die Hafenstadt Denska. Eure Aufgabe ist es die verdreckte Stadt mit eurem magischen Pinsel wieder zu verschönern. Besonders den Grafik-Stil kann man bei diesem Action-Adventure besonders hervorheben. Zudem enthält das Spiel zwei weitere Modi, die für PS VR entwickelt wurden. Damit kommen auch mal VR-Nutzer auf ihre Kosten.

Zuletzt kommt noch der große Knaller, mit der Control: Ultimate Edition auf euch zu. Neben dem Hauptspiel, enthält die Ultimate Edition noch die Erweiterungen “The Foundation” und “AWE”. Besonders die letzte Erweiterung sollte Fans von Alan Wake gefallen. Aber auch so macht Control eine gute Figur. Unseren Test zur “AWE”-Erweiterung findet ihr hier. Control und Concrete Genie werden bis zum 1. März verfügbar sein und Destruction Allstars könnt ihr sogar noch bis zum 5. April ergattern. Maneater, Shadow of the Tomb Raider und Greedfall sind noch bis zum 1. Februar erhältlich, also beeilt euch!









Sony Interactive Entertainment PS VR Starter Pack inkl. PS VR-Headset / PS Camera / PS Camera-Adapter / VR Worlds Gutscheincode Bringen Sie Ihr Spielerlebnis auf ein neues Level der Immersion und entdecken Sie atemberaubende neue Welten - jedes Mal, wenn Sie das Headset aufsetzen

Im Lieferumfang enthalten: PS VR Headset, Prozessoreinheit, PS Camera und Adapter (für PS5), Gutscheincode für PS VR Worlds, Stereokopfhörer und Ohrhörer

Quelle: PlayStation Blog