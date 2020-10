Little Nightmares II – Neuer Trailer bereitet euch Gänsehaut

Kurz vor Halloween haut Bandai Namco einen neuen Trailer zu Little Nightmares II raus. Der Trailer entführt euch in das wohl gruseligste Level des Titels. Das Krankenhaus wartet nur darauf von euch erkundet zu werden.

Little Nightmares II lehrt euch das Fürchten!

Als Mono und Six erkundet ihr das Krankenhaus und trefft dabei auf eine Menge seltsamer Gestalten. Mal wieder dürft ihr euch nicht erwischen lassen, wenn ihr die Gänge und Räume des Gemäuers durchstreift. Die gezeigten Szenen und die Musik erinnern an einen Tim Burton Film und lassen euch das Blut in den Adern gefrieren.

Wie auch beim Vorgänger, müsst ihr Rätsel lösen, um im Spiel voran zu kommen. Dabei solltet ihr euch immer gut Verstecken und im Schatten bleiben, damit ihr am Leben bleibt. Obskure Gestalten, die von der Decke hängen oder euch mit ihrem langen Hals verfolgen, trachten nach eurem Leben. Am 1. Februar 2021 soll es dann soweit sein und ihr könnt den Titel auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC zocken. Wobei die PC-Version nur digital erhältlich ist. Später im Jahr werden dann die Versionen für PS5 und Xbox Series X folgen, in Form eines gratis Upgrades der Last-Gen-Versionen. Die Day 1 Edition erhaltet ihr bereits für 34,99 Euro, wodurch sich vielleicht auch die TV-Edition lohnen würde, die für 49,99 Euro erhältlich sein wird.

Quelle: Bandai Namco Entertainment via YouTube